2019-11-26T10:17:36+03:00
Общество

Епархия строго накажет священника за наглую парковку на тротуаре

Какой будет мера ответственности, пока неясно. Одно очевидно: духовенство не станет оправдывать нарушителя
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/overhear_rzn (Михаил САВУШКИН)Фото: vk.com/overhear_rzn (Михаил САВУШКИН)
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Рязанская епархия «примет строгие меры» в отношении священника, который нагло припарковался на тротуаре на улице Новой. Каким именно будет наказание, решит Епархиальный Совет.

Духовенство прекрасно понимает, что на священнике лежит двойная ответственность: не только за свою и чужие жизни, как у других водителей, но и «за души людей, которых он ввел в соблазн». Позиция начальства нарушителя ПДД однозначна: его поведение нельзя оправдать, оно недопустимо.

- Священнослужитель в любой ситуации должен поступать согласно заповеди Божией о любви и являть добрый пример окружающим, - пишет епархия.

Напомним, священник оставил свой Renault Koleos прямо на остановке общественного транспорта, а обратно на дорогу выехал через пешеходный переход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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