В Рязани человек в одежде священника нагло припарковался на тротуаре

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-25T16:50:30+03:00

Свой Renault он оставил прямо на остановке общественного транспорта, а на дорогу выехал через пешеходный переход [видео]

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На улице Новой запечатлели человека в одежде священника, который припарковался на тротуаре. Он не нашел ничего лучше, чем нагло поставить свой Renault Koleos прямо на остановке общественного транспорта (под соответствующим знаком).

Фотографию и видеозапись с явными признаками нарушений ПДД выложили в сообществе «Подслушано в Рязани». Выехать на дорогу человек религии решил через пешеходный переход, причем на зеленую фазу последнего.

Большая часть пользователей, отреагировавших на запись, конечно, нелестно высказалась о действиях батюшки. Но нашлись и те, кто его своеобразно поддержал:

- Священник такой же человек, нарушает, как и все, - пишет одна из участниц группы.

Уверены, что все-таки не все ведут себя подобным образом. ГИБДД, в свою очередь, изучит размещенную в соцсети информацию.

Вот так паркуется современный священнослужитель.

ИСТОЧНИК KP.RU