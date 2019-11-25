В Рязани человек в одежде священника нагло припарковался на тротуаре
На улице Новой запечатлели человека в одежде священника, который припарковался на тротуаре. Он не нашел ничего лучше, чем нагло поставить свой Renault Koleos прямо на остановке общественного транспорта (под соответствующим знаком).
Фотографию и видеозапись с явными признаками нарушений ПДД выложили в сообществе «Подслушано в Рязани». Выехать на дорогу человек религии решил через пешеходный переход, причем на зеленую фазу последнего.
Большая часть пользователей, отреагировавших на запись, конечно, нелестно высказалась о действиях батюшки. Но нашлись и те, кто его своеобразно поддержал:
- Священник такой же человек, нарушает, как и все, - пишет одна из участниц группы.
Уверены, что все-таки не все ведут себя подобным образом. ГИБДД, в свою очередь, изучит размещенную в соцсети информацию.
Вот так паркуется современный священнослужитель.
ИСТОЧНИК KP.RU