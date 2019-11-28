Грубо нарушивший ПДД рязанский священник публично извинился

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-28T10:47:52+03:00

Госавтоинспекция наказала иеромонаха Сергия как водителя, а Рязанская епархия – как служителя церкви, который подал плохой пример окружающим

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В Рязани наказали священника, который грубо нарушил ПДД: нагло припарковал свой Renault Koleos на тротуаре – прямо на остановке общественного транспорта, затем выехал на дорогу через пешеходный переход, когда для водителей горел красный, вдобавок проехал через встречную полосу и сплошную линию. Все это попало на видеозапись, опубликованную бдительным пользователем социальных сетей и получившую большой резонанс.

Вот так паркуется современный священнослужитель.

27 ноября иеромонаха Сергия (Маркина), вызвали на Епархиальный совет, где ему пришлось публично извиниться за свой поступок:

- Дорогие рязанцы, братья и сестры! К вам обращается священнослужитель, иеромонах Сергий, в связи с последними публикациями в интернете по поводу моей неправильной парковки на остановке общественного транспорта. Прошу вас о снисхождении к моему неправильному поступку. Обещаю, что впредь не буду создавать таких ситуаций и вводить [людей] в соблазн. Простите меня.

На Епархиальном совете принято решение в отношении клирика Рязанской епархии, нарушившего ПДД.

Духовенство во главе с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком через епархиальную пресс-службу свою позицию обозначило сразу: поведение иеромонаха Сергия недопустимо и не может быть оправдано. Служители православной церкви объяснили, что на священнике лежит двойная ответственность. Он не только обязан соблюдать ПДД, как и любой водитель, но и «являть добрый пример окружающим».

Аргументы самого провинившегося (какие, не уточняется) совет счел несостоятельными. В итоге помимо штрафа от Госавтоинспекции клирик получил дисциплинарное взыскание. Его отстранили от священнослужения вплоть до Рождества Христова и обязали до этого времени нести послушание в Спасо-Преображенском Пронском монастыре.

Отметим, что ранее в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на иеромонаха Сергия, что тому якобы внезапно стало плохо, что и заставило остановиться в неположенном месте. Однако сам характер парковки и то место, откуда впоследствии вышел священник, преспокойно сел в машину и уехал, заставляет усомниться в сказанном, - это вход в столовую.

Автомобиль священник на тротуаре возле столовой, откуда он затем и вышел. Фото: Фото: vk.com/overhear_rzn (Михаил САВУШКИН)

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ИСТОЧНИК KP.RU