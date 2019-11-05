2019-11-05T16:16:09+03:00
Происшествия

Против уличенного в домашнем насилии священника возбудили дело

Пока только по статье «Угроза убийством». По заявлению о нанесении побоев назначена экспертиза
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Владимир Покровский. Фото: kazanski-m.ruВладимир Покровский. Фото: kazanski-m.ru
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Против рязанского священника Владимира Покровского, которого уличили в домашнем насилии и пьянстве, возбудили уголовное дело. В пресс-службе полиции личность подозреваемого не раскрывают, но описанные ниже обстоятельства дают основания полагать, что речь идет именно о чете Покровских.

В своем заявлении 33-летняя рязанка пишет, что 24 октября ее супруг, придя домой пьяным, в ходе конфликта грозился ее задушить. Проведя проверку, полицейские начали расследование по статье «Угроза убийством».

Также женщина сообщила в правоохранительные органы о том, что муж ее избивал. По данному факту проверка пока не окончена. Назначена медицинская экспертиза.

Напомним, клирика Казанского женского монастыря на год отстранили от священнослужения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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