Рязанского священника отстранили от службы за домашнее насилие

27 Окт. 21:17 2019-10-27T22:34:22+03:00

Ранее сообщалось, что он систематически напивается и избивает супругу

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Клирика Казанского женского монастыря в Рязани Владимира Покровского отстранили от священнослужения. Согласно указу Рязанской епархии, на один год он лишен права преподания благословения и ношения наперсного креста.

«Злоупотребление спиртными напитками и жестокое обращение с домочадцами», - такие систематические нарушения церковной дисциплины признало за Покровским местное духовенство во главе с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком.

Ранее появилась информация, что иерей Покровский не только неоднократно избивал супругу Любовь, но и выплескивал злость на детей, которых в семье четверо. Причем делал это в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU