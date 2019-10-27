Рязанского священника отстранили от службы за домашнее насилие
Клирика Казанского женского монастыря в Рязани Владимира Покровского отстранили от священнослужения. Согласно указу Рязанской епархии, на один год он лишен права преподания благословения и ношения наперсного креста.
«Злоупотребление спиртными напитками и жестокое обращение с домочадцами», - такие систематические нарушения церковной дисциплины признало за Покровским местное духовенство во главе с митрополитом Рязанским и Михайловским Марком.
Ранее появилась информация, что иерей Покровский не только неоднократно избивал супругу Любовь, но и выплескивал злость на детей, которых в семье четверо. Причем делал это в состоянии опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU