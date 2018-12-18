Рязанский священник, обвиненный в педофилии: Искренне сокрушаюсь о сложившейся ситуации, но не хочу мстить бывшей супруге и ее родителям

Буквально на днях стало известно о том, что суд признал виновным рязанца в сексуальных домогательствах в отношении дочери и вынес приговор – 12,5 лет в колонии строгого режима. Сейчас СКР работает над подобным делом, но имеющим совсем другой оттенок. Огласки ему не придают, но и подследственный, и его адвокаты решили сделать исключение для «Комсомолки», рассказав некоторые нюансы расследования. По этическим соображениям имена самих фигурантов уголовного дела изменены.

От любви до ненависти…

Сначала все было, как в доброй русской сказке. Жили-были Юра с Олесей, растили троих детей: два сыночка и лапочка-дочка. Юра, помимо основной службы, неплохо зарабатывал – был хорошим специалистом в своем деле – занимался позолотой куполов. Часто ездил в командировки – то тут, то там надо было храмам придать торжественно-благообразный вид. Олеся оставалась дома – дети. Случилось так, что эти командировки и послужили отправной точкой того, что взаимоотношения супругов испортились. Развелись, что случается в наше время нередко. Олеся вышла второй раз замуж и… запретила видеться отцу с детьми. Что или кто подтолкнул ее к этому шагу, остается загадкой. Но злые языки поговаривают, что отношения зятя с тещей и тестем не заладились с самого начала.

Юрий, после развода оставшийся холостяком, души в детях не чаял, считая их смыслом своей жизни. Конечно, его не устраивал запрет бывшей супруги, и он подал исковое заявление. Рассмотрев дело, суд определил время его общения с детьми – просим обратить на это внимание. Судья, изучив личность отца, не посчитал, что он способен на неблаговидные поступки по отношению к сыновьям и дочери. Юрий, живший в одном из райцентров, в установленное время забирал своих чад из Рязани. В конце августа у него гостила пятилетняя дочка. Отметим, что к этому времени он построил большой добротный дом с бассейном. Отец с дочерью веселись так, что…

Юрий запах мочи почувствовал не сразу, трусики на дочери были мокрыми. Заботливый отец снял их и повесил сушиться, посмотрев при этом, не натерла ли ими дочь промежность. Именно так, но другими словами рассказывает сама пятилетняя девочка – нам удалось посмотреть это видео. Стирать трусики Юрий не стал, а сменных уже не было – мама забрала все детские вещи при разводе. Внимание Олеси в машине привлек тот же самый запах – дочь рассказала ей о происшедшем. Мама внимательно выслушала и… на следующий день написала заявление в следственные органы.

«Если бы я не был уверен в том, что он невиновен, я бы его защищать не стал»

Адвокат Сергей Халезин, с которым мы встретились в начале декабря, до недавнего времени как работник прокуратуры в судебном процессе был на стороне обвинения. Поэтому на просьбу своих теперешних коллег-адвокатов о защите Юрия ответил не сразу:

– Сначала мне надо было с ним побеседовать. После разговора я понял, что ситуация неординарная и в такое положение может попасть каждый отец. Если бы я не был уверен в том, что он невиновен, я бы его защищать не стал. Я взялся тогда, когда никакой «статьи» еще и не было, на мой взгляд, никто возбуждать уголовное дело не хотел – оснований не было.

А события меж тем развивались стремительно. 5 сентября адвоката вместе с Юрием пригласили в следственный комитет, где он дал объяснение. Через пару дней ему предложили пройти проверку на детекторе лжи – он сразу согласился.

– Я его предупредил, что полиграф хоть и не является процессуальным доказательством, но дает на 99 % точный результат, и он вправе отказаться. На что Юрий сказал, что не виновен и готов пройти проверку, – подчеркнул немаловажную деталь Халезин.

Юрий прошел проверку на полиграфе, но… Через несколько дней его пригласили снова в следственный комитет, при этом сменился следователь, и она сообщила, что уголовное дело возбуждено, и он будет допрошен в качестве подозреваемого.

– Когда он пришел ко мне, я ему сразу сказал, что если возбуждено дело по статье 132, часть 4, пункт «б», тебя задержат обязательно, а затем арестуют, – адвокат хорошо знал алгоритм. – Поэтому я ему посоветовал сразу взять с собой те вещи, которые необходимы в камере. Я спросил его: «Пойдешь или нет?», он ответил: «Да, пойду, потому что необходимо разобраться в этом деле». Как я его предупредил, так и получилось. В конечном счете, районный суд его арестовал. Получается, что с 13 сентября он содержится под стражей.

За это время было назначено шесть экспертиз: судебно-медицинских; психолого-психиатрических: отца и дочери; компьютерная и сексологическая.

– По трем из них нас ознакомили, – рассказывает Сергей Викторович. – Судебно-медицинская экспертиза пятилетней девочки напрочь опровергает то, что написано в обвинении – я другого слова не подберу. Мы показали результаты гинекологу, кандидату медицинских наук, и она однозначно сказала, что если бы случилось то, что Юрию инкриминировано, были бы телесные повреждения – а их нет!

Подробности, известные нам, мы сообщать не будем – слишком личное это дело, да и по закону не положено. Сразу скажем, чтобы предотвратить слухи: о половом акте или другом насилии речи не идет.

– Сейчас назначена новая экспертиза, чтобы, как я считаю, дезавуировать результаты прежней. Но уже с другой постановкой вопроса, более расплывчатой, чтобы был нейтральный вывод: «Не исключается, например…», – раскрывает нюансы бывший прокурор Сергей Халезин. – И еще, судя по всему, психолого-психиатрическая экспертиза Юрию будет назначена в институте Сербского в Москве – она делается примерно три месяца.

Прихожане поддерживают своего настоятеля даже в зале суда. Через окно.Фото: Павел АВЕРИН

«Хочу обратить внимание – произошла ошибка»

И о главном: особый оттенок этому делу придает то, что отец девочки служил до задержания… священником в храме, который, что называется, «на виду».

– Когда мы приезжали в районный суд, вы не представляете, сколько народа там собиралось, чтобы поддержать Юрия, – подчеркивает Сергей Халезин. – Когда его арестовывали, 160 человек подписали ходатайство о его освобождении, многим из них он реально помог как духовный целитель. К тем, кто обвиняется в подобных преступлениях, отношение совершенно иное. Мы предоставили ходатайства от общественных организаций. «Офицеры России», другие организации ходатайствовали – он много занимался патриотическим воспитанием. Мы с самого начала не кричали о его невиновности, руками не размахивали – понимаем, что надо разобраться. Три месяца прошло, за это время можно разобраться. Все следственные действия проведены, при этом нет, на наш взгляд, ни одного конкретного доказательства его вины.

В ходе нашего диалога адвокат Сергей Халезин сделал ошеломляющее заявление:

– Я вообще могу ничего не делать, просто тупо сидеть и ждать суда – доказательства вины ниоткуда не появляются. Для чего я жалобы пишу? Хочу обратить внимание, что произошла ошибка. Следователи ошибаются, и это часто происходит, но признать свою ошибку в дальнейшем будет очень тяжело. Следователи ошибались, ошибаются и будут ошибаться – они тоже люди. Поэтому я хочу, чтобы об этом деле узнали как можно больше опытных юристов – лиц, кто принимает процессуальные решения. Чтобы быстрее эта ошибка была исправлена.

Кстати, дом, который построил священник, поровну поделен на пять частей: на отца и детей, мать Олеся тоже имеет свою долю. Если отца посадят, то… Олеся будет единственной владелицей.

Даже через наказание Бог хочет моего исправления

А что же думает сам священник? Вот что он написал нам из СИЗО: «Даже через наказание Господь хочет моего исправления, ведь золото должно пройти через огонь, чтобы исправиться от примесей. Я очень люблю своих детей и скучаю без них. Жалко сыновей, которых моя бывшая супруга заставила давать показания против меня, жалко ее саму и ее родителей. Жалко прихожан, которые переживают за меня, жалею учителей и воспитателей детей – им сейчас очень непросто. Искренне сокрушаюсь о сложившейся ситуации, но не собираюсь мстить своей бывшей супруге и ее родителям. Хочу, чтобы все закончилось миром».

Даже через наказание Бог хочет моего исправления

А что же думает сам священник? Вот что он написал нам из СИЗО: «Даже через наказание Господь хочет моего исправления, ведь золото должно пройти через огонь, чтобы исправиться от примесей. Я очень люблю своих детей и скучаю без них. Жалко сыновей, которых моя бывшая супруга заставила давать показания против меня, жалко ее саму и ее родителей. Жалко прихожан, которые переживают за меня, жалею учителей и воспитателей детей – им сейчас очень непросто. Искренне сокрушаюсь о сложившейся ситуации, но не собираюсь мстить своей бывшей супруге и ее родителям. Хочу, чтобы все закончилось миром».