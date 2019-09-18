2019-09-18T14:29:06+03:00
Общество

Рязанские священники подписали открытое письмо в защиту заключенных по «московскому делу»

Правда, смельчаков оказалось всего лишь двое. И они не боятся административного давления со стороны церковного начальства
Павел АВЕРИН
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По "московскому делу" арестовано несколько человек. Фото: Виталий Шарифуллин/ТАСС.По "московскому делу" арестовано несколько человек. Фото: Виталий Шарифуллин/ТАСС.
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На интернет-ресурсе Правмир появилось открытое письмо священников в защиту заключенных по «московскому делу». Если говорить кратко, смысл его сводится к фразе: «Наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее».

Как это и положено, священнослужители в красивой образной форме отстаивают права тех, кто подвергся преследованию и тюремному заключению. Пастыри РПЦ пишут: «Исполняя пастырский долг печалования о заключенных, мы, священники Русской Православной Церкви, каждый от своего имени, считаем своим долгом выразить убеждение в необходимости пересмотра судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду фигурантов «московского дела».

Письмо подписали священнослужители Москвы и Подмосковья, Волгограда, Ростова Великого и представители Русской церкви из других регионов. Среди них и два священника из Рязанской области.

Мы связались с одним из них, протоиереем Сергием Титковым, и вот как он прокомментировал свой поступок:

- Да, это я подписал письмо в здравом уме и твердой памяти. Это моя позиция. Что сделано, то сделано. Каких-либо административных санкций в отношении меня пока не было, я готов к ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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