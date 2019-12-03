2019-12-03T17:56:29+03:00
Общество

В Старожиловском районе простились с иеромонахом Сергием

Похоронили батюшку рядом с Никольским храмом, где последние годы он служил настоятелем
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Во вторник, 3 декабря, в Никольском храме села Киселево Старожиловского района паства простилась со своим настоятелем, неожиданно скончавшимся отцом Сергием (Маркиным).

Чин отпевания совершил игумен Свято-Троицкого монастыря Рязани Андрей (Крехов). Именно насельником этой рязанской обители был новопреставленный, именно от этой обители нес он послушание.

Напомним, что в конце ноября батюшка стал фигурантом неприятной истории с нарушением правил дорожного движения. За свой поступок ему пришлось держать ответ на епархиальном совете, а также извиняться перед рязанцами. Спустя несколько дней после этого отца Сергия не стало…

Издательство «Пресса» приводит слова благочинного Старожиловского округа протоиерея Илии Коростелева:

- На долю отца Сергия выпало немало скорбей и трудов, церковные послушания и восстановление храма, в котором сегодня молимся. Сколько трудов пришлось положить, чтобы привести его в такой вид, чтобы можно было служить Божественную литургию. Самое главное – восстановление храма в душах людей, тех которые к нему приходили, которых нужно было утешать, наставлять, помогать. Мне вспомнился один день, 21 ноября 1997 года. Тогда, 22 года назад, в храме Михаила Архангела в Спасском районе службу возглавлял архимандрит Авель, а я служил настоятелем. Перед службой, когда открывал храм, ко мне подошел молодой человек в подряснике, назвался Вячеславом и сказал, что он трудится в Свято-Троицком монастыре у отца Андрея и предложил помощь пономаря в алтаре. Я с радостью принял и в тот день на Божественной службе раб Божий Вячеслав нес чашу со святой водой. Через три года он стал священником, а через несколько лет – иеромонахом Троицкого монастыря, отцом Сергием.

Похоронили батюшку неподалеку от алтаря Никольского храма.

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

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Отпевание иеромонаха состоится 3 декабря в Никольском храме села Киселево Старожиловского района (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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