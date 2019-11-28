Рязанский владыка рассказал о спасенном попугае и рае для животных

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-28T10:32:12+03:00

Митрополит Марк напомнил православным, что любить нужно всех, но вечная жизнь уготована только людям

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в очередном выпуске «Слово Архипастыря» затронул тему рая для животных.

— Однажды в командировке в Карловых-Варах в Чехии один священник показал мне записку с несколькими именами, где в числе прочих было имя попугая, — рассказывает владыка. — Он пояснил, что у одной женщины заболела птица, лишившись почти всех перьев. Хозяйка принесла питомца в храм, и священник окропил его святой водой. После этого попугай выздоровел, окреп и оброс перьями. С тех пор эта бабушка стала упоминать его в записках.

По словам митрополита, от этой истории можно только улыбнуться, но если серьезно, Священное Писание говорит о том, что наследником рая может быть только человек, а животные – это наши спутники, наши помощники.

— Да, они могут быть нам верны, могут быть нашим утешением, но, тем не менее, не стоит обольщаться, животные не имеют бессмертной души. Это не означает, что мы не должны их любить — мы должны миловать и любить всех. Но вечная жизнь уготована только для человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU