2019-11-20T16:56:09+03:00
Общество

В Рязани встретили ковчег с мощами Николая Чудотворца

Поклониться святыне, помолиться о себе и своих близких можно православным можно будет до 12 декабря
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: Рязанская епархия.Фото: Рязанская епархия.
Изменить размер текста:

20 ноября духовенство и прихожане Крестовоздвиженского храма (микрорайон Дашково-Песочня, улица Новоселов) встретили ковчег с частицей мощей одного из самых почитаемых в России святых – святителя Николая Чудотворца, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Ковчег в рязанских храм доставили из Иоанно-Богословского монастыря, где постоянно пребывают частицы мощей многих угодников Божиих.

ГДЕ ПОКЛОНИТЬСЯ МОЩАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Поклониться святыне, помолиться о себе и своих близких можно ежедневно с 07:00 до 19:00. Ковчег с частицей мощей святителя Николая пробудет в Рязани до 12 декабря.

Фото: Рязанская епархия.

Фото: Рязанская епархия.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Свято место пусто не бывает. Вместо разрушенного храма в центре Скопина установили его макет

Предприниматель Юрий Суслин надеется, что в будущем на этом месте возродится Свято-Троицкий собор (подробнее).

В двух окраинных поселках Рязани стоят временные храмы

Работы ведутся на улице Пронской в Никуличах и на улице 1-й Прудной в Соколовке (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Леса на западе Рязанской области станут памятником природы
Студентам РГУ на два месяца повысят стипендию
По мнению уличных художников, российские космонавты уже побывали на Луне
На четырех улицах Рязани в четверг отключат электричество
Рязанские синоптики обновили прогноз: ночью подморозит уже капитально
Рязанский диспансер продлил часы работы для выдачи водителям медсправок
Рязанцы могут воспользоваться новой услугой Почты России «Легкий возврат»
Оксана Сагеева назначена прокурором Чучковского района
В Рязанской области увеличат плату за детсад
В Рязанской области больше недели ищут пропавшего 13-летнего мальчика
СК: сотрудник рязанской колонии продавал заключенным телефоны
На месте крупного пожара в селе Криуша обнаружили два трупа
В Новомичуринске исправили граффити, облачив девочку в советскую пилотку
Стартовал девятый конкурс для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
Перекрытие движения в начале Михайловского шоссе снова продлили
ГИБДД проверила мойку самообслуживания на улице Спортивной
Начальником управления образования Рязани стал Дмитрий Донсков