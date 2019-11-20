В Рязани встретили ковчег с мощами Николая Чудотворца

СЕГОДНЯ 16:39 2019-11-20T16:56:09+03:00

Поклониться святыне, помолиться о себе и своих близких можно православным можно будет до 12 декабря

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20 ноября духовенство и прихожане Крестовоздвиженского храма (микрорайон Дашково-Песочня, улица Новоселов) встретили ковчег с частицей мощей одного из самых почитаемых в России святых – святителя Николая Чудотворца, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

Ковчег в рязанских храм доставили из Иоанно-Богословского монастыря, где постоянно пребывают частицы мощей многих угодников Божиих.

ГДЕ ПОКЛОНИТЬСЯ МОЩАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Поклониться святыне, помолиться о себе и своих близких можно ежедневно с 07:00 до 19:00. Ковчег с частицей мощей святителя Николая пробудет в Рязани до 12 декабря.

Фото: Рязанская епархия.

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ИСТОЧНИК KP.RU