В Рязани встретили ковчег с мощами Николая Чудотворца
20 ноября духовенство и прихожане Крестовоздвиженского храма (микрорайон Дашково-Песочня, улица Новоселов) встретили ковчег с частицей мощей одного из самых почитаемых в России святых – святителя Николая Чудотворца, сообщает пресс-служба Рязанской епархии.
Ковчег в рязанских храм доставили из Иоанно-Богословского монастыря, где постоянно пребывают частицы мощей многих угодников Божиих.
ГДЕ ПОКЛОНИТЬСЯ МОЩАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Поклониться святыне, помолиться о себе и своих близких можно ежедневно с 07:00 до 19:00. Ковчег с частицей мощей святителя Николая пробудет в Рязани до 12 декабря.
Фото: Рязанская епархия.
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