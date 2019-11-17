2019-11-17T15:27:35+03:00
Общество

Вместо разрушенного храма в центре Скопина установили его макет

Предприниматель Юрий Суслин надеется, что в будущем на этом месте возродится Свято-Троицкий собор
Яков РЫКОВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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15 ноября в Скопине на улице Ленина установили макет Свято-Троицкого собора, который разрушили в далеком 1936 году. Воссоздать в уменьшенном виде утраченный храм принадлежит бизнесмену Юрию Суслину.

— Я верю, что мои усилия, а также поддержка скопинцев помогут вернуть Скопину звание «рязанского Суздаля», которое он когда-то носил. Первый этап этого — воссоздание в миниатюре разрушенных храмов, что поможет донести до будущих поколений прежнюю красоту нашего города. Я надеюсь, что в дальнейшем на месте макета возродится Свято-Троицкий собор, и это поможет городу обрести свою туристическую основу и дальше развивать ее, — сообщил предприниматель издательству «Пресса».

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

Напомним, 18 ноября в Скопин с рабочим визитом прибывает губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона обратился к местным жителям с просьбой рассказать о своих проблемах и трудностях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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