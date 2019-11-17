2019-11-17T11:12:08+03:00
Общество

Любимов просит жителей Скопинского района рассказать о проблемах

Губернатор Рязанской области сообщил о ближайшей командировке
Яков РЫКОВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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18 ноября губернатор Рязанской области Николай Любимов отправится очередную командировку по региону. Об этом сообщается на его странице во «ВКонтакте».

«Друзья, завтра еду в Скопинский район. Хочу услышать ваше мнение о том, что волнует и требует особого внимания. Лично просмотрю все ваши просьбы и предложения в комментариях. О хорошем также пишите — будем тиражировать успешный опыт», — говорится в посте главы региона.

Напомним, в этом году выездные заседания правительства Рязанской области проходили в Ряжском, Старожиловском, Кораблинском и других районах региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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