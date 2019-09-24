Губернатор вызвал главу Ряжского района на «убитую» дорогу райцентра

СЕГОДНЯ 12:47 2019-09-24T13:01:04+03:00

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Губернатор Николай Любимов приехал в Ряжск на выездное заседание областного правительства. Но перед тем, как встретиться с подчиненными чиновниками, он прямо из машины вызвал по телефону главу Ряжского района Андрея Насонова:

— Андрей Викторович, доброе утро! Мы у вас уже на земле. На улицу Волгоградскую сможете подъехать? Проговорим один вопрос. Жду.

Улица Волгоградская расположена на окраине Ряжска, и по жалобам местных жителей, дорога на ней давно не ремонтировалась и находится в ужасном состоянии. Губернатор лично в этом убедился, поэтому и вызвал главу района на место.

По словам Андрея Насонова, на протяжении пяти лет остро стояла проблема с дорогой на улице Волгоградской, но в скором времени ситуация улучшится.

— В прошлом году заказали проектно-сметную документацию, сделаем здесь бордюры, тротуары. Сейчас мы подписываем с минтрансом соглашение, постараемся сделать все уже в этом году, — заявил чиновник.

Напомним, перед поездкой в Ряжский район губернатор Николай Любимов поинтересовался на своей странице в социальной сети о проблемах в районе, что волнует местных жителей больше всего (читать подробнее).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/733854" frameborder="0"></iframe> Любимов вызывает главу Ряжского района на разбитую дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU