Рязанская область рассчитывает на грант в 50 млрд рублей — Николай Любимов

СЕГОДНЯ 05:41 2019-09-13T05:41:40+03:00

Глава региона выступил на Московском финансовом форуме, где поднял важные вопросы по реализации нацпроектов

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За успешное выполнение национальных проектов регионы могут получить 50 млрд рублей. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил председатель бюджетного комитета Госдумы РФ Андрей Макаров. Уже в конце этого года ведомство выделит и распределит эти деньги.

- Конечно, мы будем бороться, как и наши коллеги из других регионов, за то, чтобы колоссальные суммы, которые направлены на поощрения, достались и нам, - прокомментировал губернатор Рязанской области Николай Любимов. - Это понятно, абсолютно. Рассчитываем на такую помощь, тем более что отставаний от плана реализации нацпроектов у нас нет.

По словам Андрея Макарова, регионы, которые получат эти деньги, должны будут обеспечить эффективность расходования каждого рубля из этих средств.

Отметим, что стимулировать регионы таким образом власти планируют до 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU