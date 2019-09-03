Рязанский губернатор сменил аватарку на более суровую

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-03T16:25:34+03:00

Справа - новая фотография профиля. Некоторые, глядя на ее, не без улыбки вспомнят "агитку" одной из политических партий, где рядом с политиком в аналогичной позе красуется его фраза "Мы не сидим, сложа руки".

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На личной странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram сменилась фотография профиля. Глава региона предстал перед подписчиками и другими пользователями в более суровом образе.

Аватар оставался неизменным с октября 2017 года. На нем Николай Любимов, жизнерадостно улыбаясь, прогуливается по улице Почтовой. Теперь же он запечатлен максимально серьезным, без тени улыбки на лице, сидящим за столом в своем рабочем кабинете. На заднем фоне виднеется флаг Рязанской области.

Интересно, что популярный сервис Everypixel, где нейросеть не только помогает искать изображения, но и имеет развлекательную функцию «оценки крутости», весьма скромно оценил новый аватар губернатора - в 23,7% (это посчитанный системой шанс, что изображение «крутое»). Но то - бездушная машина, а у людей свои критерии.

ИСТОЧНИК KP.RU