Обязательно оцените! Губернатор рассказал о своем любимом месте в Рязани
Губернатор Николай Любимов на страничке во «ВКонтакте» рассказал о своем любимом месте в центре Рязани.
«У меня есть особое, любимое место в центре нашего города. Это часовня в честь Собора святых, в земле Рязанской просиявших. Удивительная по своей силе и значимости для многих горожан.
Фото Николая Любимова.
Год назад мы решили подчеркнуть ее самобытную красоту. Теперь часовню украшают мозаичные изображения святых — князя Константина, князя-страстотерпца Романа Рязанского, святителя Василия и князя Олега Рязанского. Первый этап завершен. Друзья, обязательно посмотрите и оцените», - написал Любимов.
Фото Николая Любимова.
В комментариях к посту народ разделился во мнениях:
- Красиво конечно, но лучше бы эту композицию дополнили скульптуры, которые планировали сделать на этом месте. Вроде как они уже были готовы, насчет этого не в курсе?
- А еще есть красивый храм в Дашково-Песочне, но туда надо ехать по улице Песоченской, а там очень плохая дорога - вся в ямах, почините ее, пожалуйста.
- Ну, все как всегда. Дороги разбиты, зато соборы сияют…
Фото Николая Любимова.
СПРАВКА «КП»
Часовню в честь Собора святых возвели в сквере Рязанского кремля в 1995 году в честь 900-летия Рязани. Освятил ее архиепископ Рязанский и Касимовский Симон.
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ИСТОЧНИК KP.RU