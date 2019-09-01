Обязательно оцените! Губернатор рассказал о своем любимом месте в Рязани

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-01T08:50:44+03:00

Глава региона побывал в кремлевском сквере и сфотографировал часовню в честь Собора святых

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Губернатор Николай Любимов на страничке во «ВКонтакте» рассказал о своем любимом месте в центре Рязани.

«У меня есть особое, любимое место в центре нашего города. Это часовня в честь Собора святых, в земле Рязанской просиявших. Удивительная по своей силе и значимости для многих горожан.

Фото Николая Любимова.

Год назад мы решили подчеркнуть ее самобытную красоту. Теперь часовню украшают мозаичные изображения святых — князя Константина, князя-страстотерпца Романа Рязанского, святителя Василия и князя Олега Рязанского. Первый этап завершен. Друзья, обязательно посмотрите и оцените», - написал Любимов.

Фото Николая Любимова.

В комментариях к посту народ разделился во мнениях:

- Красиво конечно, но лучше бы эту композицию дополнили скульптуры, которые планировали сделать на этом месте. Вроде как они уже были готовы, насчет этого не в курсе?

- А еще есть красивый храм в Дашково-Песочне, но туда надо ехать по улице Песоченской, а там очень плохая дорога - вся в ямах, почините ее, пожалуйста.

- Ну, все как всегда. Дороги разбиты, зато соборы сияют…

Фото Николая Любимова.

СПРАВКА «КП»

Часовню в честь Собора святых возвели в сквере Рязанского кремля в 1995 году в честь 900-летия Рязани. Освятил ее архиепископ Рязанский и Касимовский Симон.

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ИСТОЧНИК KP.RU