Губернатор Николай Любимов сделал селфи с начальником рязанского МЧС

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-30T17:00:05+03:00

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 30 августа, разместил селфи с начальником МЧС по Рязанской области Сергеем Филипповым. Пост он сопроводил следующей информацией: «Сегодня плановый осмотр школы №16. Я знаю, что там все готово к учебному году и меня ждут. Но, к сожалению, у нас еще есть другие школы с проблемами неподготовленности, выбрал одну из них, едем туда».

Под публикацией рязанцы оставили два десятка комментариев.

К примеру, губернатора попросили заехать в гимназию №2, где все никак не могут завершить ремонт, который должен был закончиться еще е 2018 году. А вот жительница дягилевского военного городка посетовала, что у школы №21 в опасной близости расположены два заброшенных здания.

ИСТОЧНИК KP.RU