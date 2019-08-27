2019-08-27T07:05:53+03:00
Политика

Рязанский губернатор погулял с семьей на свадьбе у своего подчиненного

Николай Любимов сделал совместную фотографию с молодоженами и написал поздравление на своей страничке
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Фото: страница губернатора Николая Любимова.Фото: страница губернатора Николая Любимова.
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Губернатор Николай Любимов побывал вместе с семьей на свадьбе у своего подчиненного – руководителя аппарата правительства Рязанской области Виталия Игнатенко. Совместная фотография с поздравлениями выложена на странице главы региона во «ВКонтакте».

«Дорогие Виталий и Дарья, поздравляем вас с Днем свадьбы! Будьте счастливы всю свою жизнь! Для этого — учитесь понимать друг друга и прощать. Вместе провожайте закаты и встречайте рассветы!» - говорится в поздравлении.

Судя по комментариям к посту, не все из подписчиков поняли, что за молодожены на фотографии. Не удивительно, Виталий Игнатенко – чиновник, приехавший в Рязань из Ростова-на-Дону. Ранее он занимал должность заместителя руководителя аппарата регионального правительства, а после ухода из жизни Елены Кулешовой, принял ее должность.

Широко перед СМИ Виталий Игнатенко засветился только однажды, когда по поручению губернатора пытался решить проблему с обманутыми рабочими пластилиновой фабрики ООО «Гамма».

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На отдыхе Николай Любимов много ходил, ездил на автомобиле, а апартаменты бронировал через интернет (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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