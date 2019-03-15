Руководителем аппарата рязанского правительства назначен Виталий Игнатенко

СЕГОДНЯ 18:09 2019-03-15T18:09:10+03:00

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Новым руководителем аппарата правительства Рязанской области назначен Виталий Игнатенко, сообщается на сайте органа исполнительной власти. Ранее чиновник занимал должность заместителя руководителя.

Напомним, прежний руководитель правительственного аппарата Елена Кулешова скончалась от онкологического заболевания в возрасте 53 лет. Похоронили Елену Алексеевну 13 марта на ее малой родине в Солотче.

Что касается Игнатенко, то известно, что в Рязань он приехал из Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU