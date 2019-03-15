2019-03-15T18:09:10+03:00
Политика

Руководителем аппарата рязанского правительства назначен Виталий Игнатенко

Ранее ростовский чиновник занимал должность заместителя руководителя аппарата
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Новым руководителем аппарата правительства Рязанской области назначен Виталий Игнатенко, сообщается на сайте органа исполнительной власти. Ранее чиновник занимал должность заместителя руководителя.

Напомним, прежний руководитель правительственного аппарата Елена Кулешова скончалась от онкологического заболевания в возрасте 53 лет. Похоронили Елену Алексеевну 13 марта на ее малой родине в Солотче.

Что касается Игнатенко, то известно, что в Рязань он приехал из Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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