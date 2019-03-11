Скончалась высокопоставленная чиновница правительства Рязанской области

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-11T13:45:03+03:00

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Скончалась Елена Кулешова – руководитель аппарата правительства Рязанской области. Ей было 53 года. Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, Елена Алексеевна страдала онкологическим заболеванием.

Елена Кулешова родилась в Солотче. Окончив Московский коммерческий институт по специальности «экономист», работала в продторге Октябрьского района облцентра , в ООО «Макро-Хлеб» и «Макро-Пекарь», занималась предпринимательской деятельностью.

С 2008 года – в региональном исполкоме Рязанского отделения партии «Единая Россия». В областное правительство Елена Кулешова пришла семь лет назад, вначале заместителем руководителя аппарата, а позже возглавив этот отдел.

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ИСТОЧНИК KP.RU