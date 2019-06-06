Рязанские власти отреагировали на пикет работников пластилиновой фабрики

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-06T13:15:37+03:00

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У Мурминской пластилиновой фабрики устроили пикет бывшие и действующие работники. В списке около полусотни фамилий с заявленными задолженностями от 7 до 160 тысяч рублей, сообщает ТКР.

Впрочем, представитель руководства эти требования не признает. Человека из областного правительства, приехавшего на пикет, он заверил, что деньги исправно поступают на банковские карты, и никакой оплаты «черным налом», конечно же, нет.

- Официальное трудоустройство было, официальной зарплаты не было, - сказал один из собравшихся.

По словам работников, проблемы начались осенью 2017 года после смены руководства, но попытки договориться с новым начальством ничем не обернулись, и они были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Руководитель пресс-службы СУ СКР по Рязанской области Анжелика Евдокимова рассказала, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против руководителя, проверяется, в том числе, и факт выдачи «серых» зарплат.

Когда выплатят зарплату?.Источник: tkr.su

ИСТОЧНИК KP.RU