2019-08-22T14:17:35+03:00
Общество

Рязанский губернатор рассказал, как отдохнуть в Италии и сэкономить

На отдыхе Николай Любимов много ходил, ездил на автомобиле, а апартаменты бронировал через интернет
Константин МОГИЛИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов провел отпуск с семьей в Италии. Об этом глава региона рассказал на пресс-конференции 22 августа.

- Отдыхал не на море, а рядом с Флоренцией. Мы любим этот город, любим Тоскану, и бывали там не раз. Многое знали, но многое не видели. В этот раз мы постарались все посмотреть. Впервые я там оказался в рабочей поездке в 2009 году, и с тех пор очень люблю туда возвращаться, - отметил Любимов.

По словам губернатора, отдых был активным и насыщенным. Каждый день глава региона проводил за рулем и в пеших прогулках:

- Это не пляжный, а туристический отдых, ежедневно мы только в одну сторону пешком по семь-десять километров наворачивали, на машине, наверное, тысячи две наездили. И теперь можно сказать, что на 70% мы этот регион знаем.

Николай Любимов рассказал, что все члены его семьи остались довольны отдыхом, зарядились энергией и здоровьем:

- И прямо хочу сказать, что если путешествовать самостоятельно, как делает наша семья уже много лет, заказывать апартаменты для бронирования через известные всем сервисы, а не гостиницу, то получается дешевле, чем на многих наших курортах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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