«Что вас волнует?» Губернатор Любимов обратился к жителям Ряжска
24 сентября губернатор Рязанской области Николай Любимов едет в очередную командировку. На этот раз глава региона посетит Ряжский район. В связи с этим он попросил помощи у местных жителей.
«Друзья, завтра еду в Ряжский район и вновь прошу вашей помощи. Нужен честный разговор об имеющихся проблемах. Пишите в комментариях о том, что волнует и требует особого внимания. О хорошем также рассказывайте — будем умножать положительный опыт», — написал Любимов на своей странице в социальной сети.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Рязанский губернатор отработал ложное сообщение о трех погибших
Глава региона собрал экстренное совещание с представителями силовых ведомств, что проверить информацию, поступившую на телефон ЕДДС (подробнее).
Рязанская область рассчитывает на грант в 50 млрд рублей — Николай Любимов
Глава региона выступил на Московском финансовом форуме, где поднял важные вопросы по реализации нацпроектов (подробнее).
Обязательно оцените! Губернатор рассказал о своем любимом месте в Рязани
Глава региона побывал в кремлевском сквере и сфотографировал часовню в честь Собора святых (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU