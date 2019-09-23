2019-09-23T11:08:01+03:00
Общество

«Что вас волнует?» Губернатор Любимов обратился к жителям Ряжска

Перед поездкой в рязанский райцентр глава региона пообещал изучить комментарии подписчиков об имеющихся проблемах
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Фото: страница губернатора Любимова во "ВКонтакте".Фото: страница губернатора Любимова во "ВКонтакте".
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24 сентября губернатор Рязанской области Николай Любимов едет в очередную командировку. На этот раз глава региона посетит Ряжский район. В связи с этим он попросил помощи у местных жителей.

«Друзья, завтра еду в Ряжский район и вновь прошу вашей помощи. Нужен честный разговор об имеющихся проблемах. Пишите в комментариях о том, что волнует и требует особого внимания. О хорошем также рассказывайте — будем умножать положительный опыт», — написал Любимов на своей странице в социальной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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