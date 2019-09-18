Рязанский губернатор отработал ложное сообщение о трех погибших

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-18T11:33:42+03:00

Глава региона собрал экстренное совещание с представителями силовых ведомств, что проверить информацию, поступившую на телефон ЕДДС

Изменить размер текста: A A

18 сентября в 06:28 на пульт единой диспетчерской службы Рязанского района поступило сообщение от гражданина, который якобы обнаружил автомобиль с тремя погибшими. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Николай Любимов.

«В 07:30 провел экстренное совещание с силовиками и профильными зампредами. Эта страшная информация оказалась ложью. Здоровье и адекватность позвонившего сейчас проверяют специалисты», — написал глава региона.

В сообщении губернатор попросил всех беречь себя и окружающих, у оперативных служб много реальной сложной работы. «Тратить их время на такие вызовы недопустимо», — заявил Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU