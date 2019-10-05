2019-10-05T17:26:16+03:00
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Во время строительства в Касимове нашли часть надгробия Царевича Иакова

Блаженный Царевич умер молодом возрасте, но завещал похоронить себя в монастыре
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Фото: Касимовский Казанский женский монастырьФото: Касимовский Казанский женский монастырь
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Во время очистки земли для строительства часовни Казанской иконы Божией Матери в Казанском женском монастыре города Касимова рабочие обнаружили кусок старинного камня с надписью на старославянском языке.

Выяснилось, что это часть камня, который лежал на надгробии Царевича Иакова в его часовне: изображение Голгофы, часть орнамента и надписи в точности совпадают с изображением из старинной часовни, сохранившимся на фотографии.

«Эта чудесная находка еще раз свидетельствует, что царевич Иаков здесь, рядом с нами и слышит наши молитвы. Камень помещен в домовой церкви монастыря вместе с остатками его гробницы», — говорится в сообщении группы монастыря в социальной сети.

Касимовский Казанский женский монастырь

Касимовский Казанский женский монастырь

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Подвижническая жизнь Царевича Иакова и его вера вызывали сильное неудовольствие и озлобление со стороны касимовских татар. Считая его отступником от магометанства и предателем, фанатики-татары не могли равнодушно относиться к нему.

Говорят, что однажды на окраине города татары напали на беззащитного Царевича и избили его до потери сознания. Он радовался, что и его сподобил Господь пострадать за веру Свою и претерпеть мучения от своих гонителей и врагов веры Христовой.

Умер Царевич Иаков в Казанском монастыре в 1677 году в возрасте около 25 лет. Перед смертью он завещал похоронить себя в монастыре около церкви во имя Казанской Божией Матери, что и было исполнено после его смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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