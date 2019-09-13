2019-09-13T07:48:15+03:00
Общество

Прогуливаясь по полю, скопинец случайно нашел ордынскую монету XIV века

Мужчина задел ногой ком земли, и что-то блеснуло на солнце. Находка оказалась серебряным дангом
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Житель села Клекотки Скопинского района Денис Новичков, прогуливаясь по местному полю, нашел монетку с причудливой арабской вязью, сообщает издательство «Пресса». Именно так, «прогуливаясь по полю, случайно нашел».

По словам Дениса, он задел ногой ком земли, и увидел, как что-то блеснуло на солнце. Нагнулся и – о, чудо! – серебряная монетка в хорошем состоянии.

Проконсультировавшись со специалистами, молодой человек выяснил, что находка не что иное, как дирхем (данг) Золотой орды, отчеканенный в городе Сарай аль-Джедид в 1330-х годах. Он несет имя хана Узбека, правившего государством Джучидов в 1313–1341 гг.

Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

— Узбек-хан был первым правителем Золотой орды, принявшим ислам, поэтому на его монете можно прочитать исповедание веры: «Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммед пророк его», а также имена четырех правоверных халифов, — разъясняет кандидат исторических наук Михаил Российский. — Время правления хана Узбека считается периодом наивысшего расцвета Золотой орды. Кто обронил на ней серебряный ордынский дирхем? Татарский воин, отступавший через эти земли с Куликова поля? Или русский купец? Сам факт этой находки – свидетельство прочности связей земель современного Скопинского района с глубинными пластами многовековой отечественной истории.

Как сказал сам Денис Новичков, эту монету он будет хранить как реликвию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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