2019-07-30T16:10:01+03:00
Происшествия

В Рязани возрождается старый вид мошенничества

Как и в былые времена, обычные монеты продаются под видом драгоценных
Иван АНТОНОВ
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Лишь из сотни одна монета оказалась подлинной. Фото:соцсетиЛишь из сотни одна монета оказалась подлинной. Фото:соцсети
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Оперативники регионального УМВД работают над раскрытием мошенничества, совершенного накануне на одном из рынков Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Схема мошенничества стара, как мир, и основана на извечном человеческом качестве – жадности. На рынке к мужчине подошел незнакомец импозантного вида, который предложил приобрести у него золотые монеты. Он «доверительно» рассказал, что более 100 золотых старинных монет были обнаружены при ремонте храма в одном из районов Рязанской области. Мошенники – хорошие психологи: увидев, что мужчина заинтересовался монетами, обладатель «золотых дукатов» предложил проверить одну из них на подлинность в специализированном торговом заведении – там подтвердили ее подлинность и назвали реальную цену.

Любитель драгоценного металла тут же заплатил за 100 золотых монет и несколько серебряных более полумиллиона рублей. А позже выяснил, что лишь одна из них, та, которую и проверяли, оказалась подлинной, а ее «сестры-близнецы» оказались имитацией. Сейчас оперативники проводят активные розыскные мероприятия торговца «золотом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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