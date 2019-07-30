В Рязани возрождается старый вид мошенничества

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-30T16:10:01+03:00

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Оперативники регионального УМВД работают над раскрытием мошенничества, совершенного накануне на одном из рынков Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Схема мошенничества стара, как мир, и основана на извечном человеческом качестве – жадности. На рынке к мужчине подошел незнакомец импозантного вида, который предложил приобрести у него золотые монеты. Он «доверительно» рассказал, что более 100 золотых старинных монет были обнаружены при ремонте храма в одном из районов Рязанской области. Мошенники – хорошие психологи: увидев, что мужчина заинтересовался монетами, обладатель «золотых дукатов» предложил проверить одну из них на подлинность в специализированном торговом заведении – там подтвердили ее подлинность и назвали реальную цену.

Любитель драгоценного металла тут же заплатил за 100 золотых монет и несколько серебряных более полумиллиона рублей. А позже выяснил, что лишь одна из них, та, которую и проверяли, оказалась подлинной, а ее «сестры-близнецы» оказались имитацией. Сейчас оперативники проводят активные розыскные мероприятия торговца «золотом».

ИСТОЧНИК KP.RU