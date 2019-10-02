2019-10-02T05:38:34+03:00
Общество

Под Рязанью вновь нашли серебряные монеты Золотой Орды

Археологи подвели итоги Вожской экспедиции 2019 года
Поделиться:
Фото: Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.Фото: Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.
Изменить размер текста:

В селе Глебово-Городище Рыбновского района во время археологических раскопок нашли шесть серебряных джучидских (золотоордынских) дирхамов. По предварительным оценкам их отчеканили при хане Узбеке и хане Джанибеке в первой половине XIV века.

Раскоп площадью 72 кв. метра археологи заложили к северу от валов городища на восточной периферии объекта археологического наследия «Глебово-Городище Северный посад». Всего во время работы археологи исследовали 25 объектов и обнаружили около 200 предметов: строительно-крепежные гвозди, ножи, фрагменты цилиндрических замков, иглы, шило. Незначительную часть коллекции составляют фрагменты стеклянных браслетов, височных колец, бусины, пряжка.

Напомним, в середине сентября житель села Клекотки Скопинского района Денис Новичков, прогуливаясь по местному полю, нашел монетку с причудливой арабской вязью. Проконсультировавшись со специалистами, молодой человек выяснил, что находка не что иное, как дирхем (данг) Золотой орды, отчеканенный в городе Сарай аль-Джедид в 1330-х годах (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанец заплатил за одну золотую монету более полумиллиона рублей

Теперь «талантливого» продавца активно разыскивает полиция. На рынке областного центра вспомнили былое – под видом золота продали дешевую имитацию (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почетный венгр. Владыка Марк встретился с вице-премьером Венгрии
Аудиторы проверят, как тратились деньги на проект ремонта наплавного моста
В шести районах Рязанской области в среду отключат электричество
В региональном правительстве рассказали о том, как перепишут рязанцев
Маршрутка №91 возвращается на дороги Рязани
Директор УК: Рязанский десантник не ломал дверь в Кальном
Больница №10 остро нуждается в помощи ландшафтных дизайнеров
Денис Сидоров поздравил рязанцев с Днем пожилого человека
Экс-начальник тульской ГИБДД ездил в Рязань на служебном авто
В Рязани маршрутка вылетела на тротуар и сбила девушку
В рязанских школьных столовых вновь нашли массовые нарушения
Дизайнер из Рязани произвела фурор со своей коллекцией в Милане
«Развитие» сети МУПов: минус» три «плюс» один – «оптимизация» в Рязани продолжается
Рязанец выпал из окна своей квартиры – его жизнь на волоске
Здание ОМОН в Рязани отремонтируют за 20 миллионов
Рязанский завод обжаловал штраф в 4 миллиарда за отравление реки Кердь
«Мармакс» рассказал о преимуществах жилого комплекса в центре Рязани
На М5 под Рязанью внедорожник устроил ДТП с пострадавшими
Почта России стала акционерным обществом
Минтранс назвал главных нарушителей среди рязанских такси
В Рязани мужчина открыл газ в квартире и грозился устроить взрыв
Объявлен сбор денег на независимую экспертизу воздуха в Дашково-Песочне
На создание мест в детсадах и школах Рязанская область получит еще 2,5 млрд
Держатели бесконтактных карт «Мир» будут ездить в транспорте Рязани со скидкой до конца года
Касимовец поймал на спиннинг с лодки на Оке 8-килограммовую щуку
Туберкулезный диспансер обязали установить забор вокруг учреждения