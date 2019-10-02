Под Рязанью вновь нашли серебряные монеты Золотой Орды

СЕГОДНЯ 05:38 2019-10-02T05:38:34+03:00

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В селе Глебово-Городище Рыбновского района во время археологических раскопок нашли шесть серебряных джучидских (золотоордынских) дирхамов. По предварительным оценкам их отчеканили при хане Узбеке и хане Джанибеке в первой половине XIV века.

Раскоп площадью 72 кв. метра археологи заложили к северу от валов городища на восточной периферии объекта археологического наследия «Глебово-Городище Северный посад». Всего во время работы археологи исследовали 25 объектов и обнаружили около 200 предметов: строительно-крепежные гвозди, ножи, фрагменты цилиндрических замков, иглы, шило. Незначительную часть коллекции составляют фрагменты стеклянных браслетов, височных колец, бусины, пряжка.

Напомним, в середине сентября житель села Клекотки Скопинского района Денис Новичков, прогуливаясь по местному полю, нашел монетку с причудливой арабской вязью. Проконсультировавшись со специалистами, молодой человек выяснил, что находка не что иное, как дирхем (данг) Золотой орды, отчеканенный в городе Сарай аль-Джедид в 1330-х годах (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU