В двух окраинных поселках Рязани стоят временные храмы

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-10T12:56:34+03:00

Работы ведутся на улице Пронской в Никуличах и на улице 1-й Прудной в Соколовке

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В поселках Никуличи и Соколовка идут работы по устройству временных храмов. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

В Никуличах на улице Пронской планируют восстановить церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери, располагавшуюся неподалеку от местного кладбища. В настоящее же время ведутся работы по устройству временного храма, чтобы люди могли молиться в помещении.

В Соколовке на улице 1-й Прудной предполагается построить храм в честь блаженной Метроны Московской. Здесь тоже первоначально устроят временный храм – осенью под него уже залили фундамент.

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Объект планируют возвести в Никуличах (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU