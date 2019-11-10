2019-11-10T12:56:34+03:00
Общество

В двух окраинных поселках Рязани стоят временные храмы

Работы ведутся на улице Пронской в Никуличах и на улице 1-й Прудной в Соколовке
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото: сайт Рязанской епархии.Фото: сайт Рязанской епархии.
Изменить размер текста:

В поселках Никуличи и Соколовка идут работы по устройству временных храмов. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

В Никуличах на улице Пронской планируют восстановить церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери, располагавшуюся неподалеку от местного кладбища. В настоящее же время ведутся работы по устройству временного храма, чтобы люди могли молиться в помещении.

В Соколовке на улице 1-й Прудной предполагается построить храм в честь блаженной Метроны Московской. Здесь тоже первоначально устроят временный храм – осенью под него уже залили фундамент.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани построят еще одну церковь – храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери

Объект планируют возвести в Никуличах (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ухолове мужчина спровоцировал пожар, уснув с сигаретой в руках
Соцсети взбудоражило видео издевательств школьников над бабушкой
Жители Советского района высказались главе администрации Рязани
В воскресенье в Рязанской области вновь потеплеет
В поселке Строитель отравили местного любимчика - бездомного пса Барона
В Рязани ехавший по встречке водитель пытался расчистить путь пистолетом
В Рязани пройдет бесплатный мастер-класс для предпринимателей
Как благоустроят четыре общественных пространства в Рязани, решат горожане
Рязанцам предлагают подумать, стоит ли куда-то ехать 9 ноября
В ЖК «Шереметьевский квартал» стартовала продажа новых квартир
В Рязанской области в ДТП погиб водитель «Оки»
Экс-градоначальник Рязани Сергей Карабасов встретит Новый год в СИЗО
Работу отравившего рязанскую реку «Ветсанутильзавода» решили приостановить
Глава Скопинского района онлайн пообщается с пользователями ВКонтакте
Новую поликлинику в Песочне оценили в 2 миллиарда рублей
Новая маршрутка Рязани соединит Песочню и Семчино
Возглавивший Управление рязанского троллейбуса специалист ранее был судим в Твери за получение взятки
В Рязань на открытие памятника приехал глава Росгвардии Виктор Золотов
Команда «Рязань» выступила в финале Всероссийского фестиваля дворового футбола
На Первом канале вышел сюжет о подготовке Рязани к «Новогодней столице»
Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»
На улице Радищева в Рязани на неделю закроют движение