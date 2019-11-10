В двух окраинных поселках Рязани стоят временные храмы
В поселках Никуличи и Соколовка идут работы по устройству временных храмов. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.
В Никуличах на улице Пронской планируют восстановить церковь в честь Тихвинской иконы Божией Матери, располагавшуюся неподалеку от местного кладбища. В настоящее же время ведутся работы по устройству временного храма, чтобы люди могли молиться в помещении.
В Соколовке на улице 1-й Прудной предполагается построить храм в честь блаженной Метроны Московской. Здесь тоже первоначально устроят временный храм – осенью под него уже залили фундамент.
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Объект планируют возвести в Никуличах (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
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