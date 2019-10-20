Михаил Агапкин: Деньги за помощь в раскрытии убийства ветерана я получил и уже потратил

Рязанец Михаил Агапкин согласился, пусть и не сразу, пообщаться с журналистом «Комсомольской правды» и ответить на вопросы, которые, так или иначе, волнуют многих жителей города. Напомним, Михаил - тот самый человек, ради которого меценату пришлось выделить еще полумиллиона рублей за помощь в раскрытии убийства ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги Риммы Федоровны.

Вкратце предыстория. 7 октября правительство Рязанской области объявило о вознаграждении в 500 тысяч рублей за помощь следствию в раскрытии резонансного преступления. Спустя два дня подозреваемый в убийстве был задержан.

Как сообщил тогда «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, деньги мецената не пригодились, так как правоохранительные органы раскрыли преступление своими силами. Позже об этом сообщил в обращении к губернатору и глава рязанского Следственного комитета Владимир Никешкин:

«Учитывая, что значимой информации от граждан, которая помогла бы в раскрытии преступления, не поступило, …, вносим предложение пересмотреть вопрос о передаче обещанного денежного вознаграждения на лечение ветеранов Великой Отечественной и детей».

Но затем появился рязанец Михаил Агапкин, который якобы пожаловался в одно из федеральных СМИ, что именно он помог раскрыть убийство. Но денег не получил. И даже привел доказательство в виде благодарности от руководителя регионального СК Владимира Никешкина, где прямым текстом сказано: «Вы помогли раскрыть дерзкое и циничное преступление» (читать подробнее). В итоге, и Михаил Агапкин получил дополнительные полмиллиона рублей от мецената. Об этом дважды напомнил со своей страницы во «ВКонтакте» губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«ДРУЗЬЯ УБИЙЦЫ МОГУТ ОТОМСТИТЬ»

— Сразу скажу, что я никуда не жаловался. Пишут, что я якобы куда-то жаловался по поводу неполучения денег, но это неправда. О награде я не знал до тех пор, пока мне не вручили Благодарственное письмо от Следственного комитета. Я похвалился, естественно, и мне сказали, что за это награда, вознаграждение полагается. Понятно, что пишут много всякого, но когда увидел на сайте [странице во «ВКонтакте] губернатора, что правда, объявлена награда, то сразу отправил запрос, чтобы выяснить всю эту ситуацию. Действительно ли полагается или нет. Повторюсь, это не жалоба была. Я просто хотел все прояснить.

— Чтобы было дальше?

— Это было утром. В этот же день мне позвонили с правительства Рязанской области, позвали к себе. Когда и туда пришел, Игорь Михайлович [Греков – вице-губернатор Рязанской области] пригласил в свой кабинет. Кроме него там были несколько человек. Мы мило побеседовали, и там же мне вручили от мецената обещанную награду.

— Имя мецената раскрывали?

— Нет, этого не было. Но правительство обещало, и оно свое обещание выполнило без всяких сомнений. А то, что пишут там все… Ну не было никакой жалобы.

— Как скриншот благодарности от Следственного комитета появился в СМИ?

— Скриншот я отправлял только через сайт губернатора. Больше никому его не предоставлял. (немного подумав) Хотя, возможно кому-то из знакомых еще отправил… Но вообще, конечно, то, что пишут мои имя и фамилию в деле об убийстве – это совсем… сами понимаете, это ужас. Родственники и друзья убийцы могут мстить сейчас. Понимаете, поставили под угрозу мою жизнь и жизнь моих близких.

— На странице губернатора ваше имя опубликовано.

— Нет, губернатор этого не делал. Там было написано, что вручена награда. И больше ничего. А уже СМИ растиражировали.

— Попробуйте еще раз зайти на страницу губернатора во «ВКонтакте».

— Так, сейчас, секунду… [звук клавиатуры]. Да, действительно, и у губернатора появилось. Ну, ладно, что уж теперь.

«Я ВСЕГДА ГОТОВ БЫЛ ПОМОЧЬ»

Обвиняемый в убийстве покинул место преступления, но попал в обзор нескольких видеокамер.Фото: Александр ЕФАНОВ

— Слышал несколько вариантов, как именно вы помогли следствию, но озвучьте свою версию.

— У меня камера установлена на балконе и смотрит на дорогу. Просто у супруги есть старенькая «семерка», и кто-то постоянно пытается слить бензин. Даже аккумулятор один раз своровали. Вот в очередной раз, когда слили весь бензин, сломали крышку, я и установил камеру. Я работаю в IT-сфере, поэтому мне не составило труда это сделать. Иногда камеру включал, иногда выключал, а в последнее время она работала постоянно. Диск стоит у меня большого объема, поэтому там записи за несколько месяцев хранятся.

— Через сколько после убийства к вам пришли криминалисты и следователи?

— Да в этот же день они ко мне и обратились. Я живу в доме напротив, и так получилось, что камера с балкона смотрит прямо на тот подъезд. Там хоть и далеко, но произошло все днем, и специалистам, видимо, хватило тех записей, что были у меня. Но вообще, это лучше у них спросить, следствие ведь еще не закончилось.

— То есть, криминалисты со следователями просто пришли к вам и изъяли все записи?

— Нет, у меня ничего не изымали. Ко мне пришли, и я сделал выгрузку по их просьбе за нужный им период. Потом они еще приходили, сидели у меня до половины первого ночи, смотрели все. На следующий день меня вызвали в Следственный комитет, где я выгружал файлы уже за более длительный период. В общем, еще несколько раз встречались – со дня убийства и до того момента, как мне вручили грамоту. Всегда все было очень вежливо, они постоянно извинялись, что меня в очередной раз потревожили, но мне это никакого неудобства не доставило, я всегда готов был помочь. Никаких намеков на требования с их стороны не было, очень комфортное общение было.

— На что потратите 500 тысяч рублей?

— Вы знаете, когда меня пригласили в кабинет к Игорю Михайловичу, то сразу спросили: «На что потратите награду?» Честно говоря, я очень волновался, наверное, на экзамене много лет назад, такое было. Я спросил: «А она есть эта награда?» «Да, есть». Тогда я сказал, что у меня ипотека, у меня дети, вот на это и потрачу. Мне сказали, что это достойный ответ. Ну и как только получил деньги, то в течение часа я доехал до Сбербанка и погасил часть ипотеки. Конечно, финансовая нагрузка на меня значительно уменьшилась, но не до конца. Еще погашать нужно.

В ТЕМУ

На странице рязанской «Комсомолки» мы опубликовали небольшой опрос «Заслуженно ли рязанец Михаил Агапкин получил 500 тысяч рублей?». Было всего два варианта ответа:

- Да. Он установил камеру на доме, а значит помог;

- Нет. Наглость этого гражданина просто зашкаливает.

К настоящему моменту, более 61% рязанцев поддерживают Михаила и ничего зазорного в получении денег не видят. А как считаете вы?

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