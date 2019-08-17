В страшном ДТП на мосту в Рязани погиб один человек, пятеро – госпитализированы

17 августа в 15:25 на мосту через Оку на трассе Спас-Клепики — Рязань произошла жуткая авария с участием пяти легковых автомобилей. По предварительным данным, во время сильного дождя одна из легковушек вылетела на встречную полосу и устроила массовое ДТП.

- В нас влетел седан, - пишет в соцсетях одна из пострадавших в аварии женщин. – Водитель выехал на встречку, его отрикошетило, а в нас въехала еще одна машина. Моих родителей отвезли в областную больницу, меня с ребенком туда же, только в детскую. Очень переживаю за девушку беременную, которая находилась в одной из машин…

Фото: Евгения Черная, https://vk.com/voditelrzn62

По данным рязанской ГИБДД, в результате массовой аварии один человек погиб и восемь получили различные травмы, в том числе двое детей и девушка на девятом месяце беременности.

Как удалось выяснить «Комсомолке», по предварительным данным, в аварии погиб 33-летний муж беременной женщины.

- В настоящее время на данном участке автодороги организовано бесперебойное движение транспорта, полицейские продолжают работать на месте происшествия, - говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.

rzn_life Страшное ДТП на солотчинском мосту в Рязани

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