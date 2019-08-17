Появилось видео с места страшного ДТП на солотчинском мосту
Появилось видео с места массового ДТП на солотчинском мосту. Судя по кадрам, на месте аварии продолжают работать полиция, МЧС и несколько бригад скорой медицинской помощи.
Напомним, ДТП произошло днем 17 августа. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и восемь получились серьезные травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU