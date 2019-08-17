2019-08-17T18:00:18+03:00
Происшествия

Появилось видео с места страшного ДТП на солотчинском мосту

В Рязани на мосту через Оку на скорости столкнулись пять автомобилей. Один человек погиб
Поделиться:
Фото: Анна Иванова, https://vk.com/voditelrzn62Фото: Анна Иванова, https://vk.com/voditelrzn62
Изменить размер текста:

Появилось видео с места массового ДТП на солотчинском мосту. Судя по кадрам, на месте аварии продолжают работать полиция, МЧС и несколько бригад скорой медицинской помощи.

Напомним, ДТП произошло днем 17 августа. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и восемь получились серьезные травмы.

rzn_liferzn_life
Страшное ДТП на солотчинском мосту в Рязани
274 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

У ТРЦ «Круиз» в Рязани произошло серьезное ДТП с пострадавшими

Полиция устанавливает обстоятельства столкновения двух иномарок на Солотчинском шоссе (подробнее).

«Тяжеловесное» ДТП под Рязанью: самосвал врезался во встречную фуру и опрокинулся

Повезло, что рядом не оказалось других автомобилей... (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24