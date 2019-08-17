2019-08-17T11:05:09+03:00
Происшествия

У ТРЦ «Круиз» в Рязани произошло серьезное ДТП с пострадавшими

Полиция устанавливает обстоятельства столкновения двух иномарок на Солотчинском шоссе
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Вечером 16 августа на перекрестке Окского проезда и Солотчинского шоссе недалеко от ТРЦ «Круиз» произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По данным регионального УМВД, столкнулись два автомобиля KIA.

В результате ДТП травмы получили две девушки.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Подробности аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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