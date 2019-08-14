2019-08-14T16:59:23+03:00
Происшествия

В Рязани прохожие задержали влетевшего в забор пьяного водителя

ДТП случилось на 7-м Мервинском проезде
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Фото: телекомпания "Город" (Михаил Шибанков)Фото: телекомпания "Город" (Михаил Шибанков)
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В Рязани на 7-м Мервинском проезде «УАЗ Патриот» врезался в забор дома №11. Как сообщает телекомпания «Город», публикуя фото и видео за авторством Михаила Шибанкова, водитель автомобиля пытался скрыться с места ДТП, однако его задержали прохожие. Инцидент произошел 14 августа в 14.30.

Очевидцы утверждали, что порывавшийся сбежать мужчина был пьян. В пресс-службе областного УГИБДД «Комсомолке» эту информацию подтвердили. При освидетельствовании 52-летнего рязанца прибор показал 1 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автолюбитель в результате аварии пострадал и обращался за медицинском помощью.

Напомним, 12 августа на дорогах области сотрудники ГИБДД остановили 16 человек, севших за руль нетрезвыми, а 13 августа – 3 человек.

ДТП на 7-м Мервинском проезде.Источник - телеканал "Город"

ИСТОЧНИК KP.RU

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