Под Рязанью самосвал опрокинулся после столкновения со встречной фурой

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-16T10:15:20+03:00

В больницу доставили водителя, который, как считается, не справился с управлением

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15 августа на трассе Рязань-Ряжск случилась авария с участием двух грузовых автомобилей. Инцидент произошел в 16 километрах от областного центра примерно в 18.30.

25-летний житель Тульской области на самосвале «КАМАЗ», не справившись с управлением, врезался во встречный MAN – тягач с полуприцепом. В результате столкновения самосвал опрокинулся, а его водителя доставили в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Всего за сутки в 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 12 человек.

Фото: 62.мвд.рф

Фото: 62.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU