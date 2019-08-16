Под Рязанью самосвал опрокинулся после столкновения со встречной фурой
В больницу доставили водителя, который, как считается, не справился с управлением
Фото: 62.мвд.рф
Изменить размер текста:
15 августа на трассе Рязань-Ряжск случилась авария с участием двух грузовых автомобилей. Инцидент произошел в 16 километрах от областного центра примерно в 18.30.
25-летний житель Тульской области на самосвале «КАМАЗ», не справившись с управлением, врезался во встречный MAN – тягач с полуприцепом. В результате столкновения самосвал опрокинулся, а его водителя доставили в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.
Всего за сутки в 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 12 человек.
Фото: 62.мвд.рф
Фото: 62.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU