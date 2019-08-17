На солотчинском мосту произошло страшное массовое ДТП
Днем 17 августа на солотчинском мосту произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
По предварительным данным, на мосту столкнулись пять автомобилей.
На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи и реанимационные автомобили.
Фото: Анна Иванова, https://vk.com/voditelrzn62
Как сообщил в социальной сети один из очевидцев ДТП, в результате аварии погиб как минимум один человек, еще семь человек травмированы.
Подробности ДТП уточняются.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Появилось видео с места страшного ДТП на солотчинском мосту
В Рязани на мосту через Оку на скорости столкнулись пять автомобилей. Один человек погиб (подробнее).
У ТРЦ «Круиз» в Рязани произошло серьезное ДТП с пострадавшими
Полиция устанавливает обстоятельства столкновения двух иномарок на Солотчинском шоссе (подробнее).
«Тяжеловесное» ДТП под Рязанью: самосвал врезался во встречную фуру и опрокинулся
Повезло, что рядом не оказалось других автомобилей... (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU