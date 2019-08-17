На солотчинском мосту произошло страшное массовое ДТП

СЕГОДНЯ 17:38 2019-08-17T18:03:50+03:00

На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи и реанимационные автомобили [фото]

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Днем 17 августа на солотчинском мосту произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По предварительным данным, на мосту столкнулись пять автомобилей.

На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи и реанимационные автомобили.

Фото: Анна Иванова, https://vk.com/voditelrzn62

Как сообщил в социальной сети один из очевидцев ДТП, в результате аварии погиб как минимум один человек, еще семь человек травмированы.

Подробности ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU