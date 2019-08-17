В массовом ДТП на солотчинском шоссе пострадали двое детей – полиция
Рязанская ГИБДД сообщила, что в ДТП на солотчинском шоссе пострадали восемь человек, из них – двое несовершеннолетних. Кроме того, один человек погиб.
«В настоящее время организовано бесперебойное движение транспорта, сотрудники полиции продолжают работать на месте происшествия», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в массовой аварии пострадали пять человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU