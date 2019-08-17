ГИБДД: в аварии на солотчинском мосту погиб один человек и пять пострадали

СЕГОДНЯ 18:34 2019-08-17T18:36:56+03:00

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Управление рязанской ГИБДД сообщила подробности ДТП, случившегося 17 августа на солотчинском мосту через Оку. По данным пресс-службы ведомства, авария произошла в 15:25 на 68 километре дороги Спас-Клепики — Рязань. Столкнулись пять легковых автомобилей.

«По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и пять человек пострадали», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU