ГИБДД: в аварии на солотчинском мосту погиб один человек и пять пострадали
Управление рязанской ГИБДД сообщила подробности ДТП, случившегося 17 августа на солотчинском мосту через Оку. По данным пресс-службы ведомства, авария произошла в 15:25 на 68 километре дороги Спас-Клепики — Рязань. Столкнулись пять легковых автомобилей.
«По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб и пять человек пострадали», - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU