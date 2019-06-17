Фигурантов дела по детской площадке в Лесопарке могут судить по менее тяжким статьям

В ночь на 13 июня в московском аэропорту «Внуково» следователи СК России задержали бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Чиновник только-только вернулся с берегов Турции, где проводил свой законный отпуск после увольнения. Во время задержания ему разрешили сделать один телефонный звонок. Карабасов своим правом воспользовался и позвонил супруге. В этот же день ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. И для экс-главы администрации, и для его семьи - все происходящее было очень неожиданным. Да, московские следователи продолжают усердно расследовать «мошенническую схему» при установке детской площадки в Лесопарке.

ДЕЛО «ИСЧЕЗНУВШЕЙ» ПЛОЩАДКИ

Вкратце напомним, 16 мая на медиафоруме ОНФ перед президентом Путиным подняли вопрос об установке детской площадки в Лесопарке. Мол, по документам она в наличии, но на самом деле ее нет. Стоимость всего оборудования - 4 млн 952 тысячи рублей. Глава государства возмутился, честно признался, что думал, такого в стране уже не бывает. И тут же обратился к главе СКР Александру Бастрыкину, надеясь, что шанса проявить свои профессиональные качества тот не упустит.

После срочно организованных проверок рязанские следователи выяснили, что площадка в наличии, правда, в другом месте. Но вскоре все материалы забрал к себе центральный аппарат СК России, который и возбудил уголовное дело по факту мошенничества. В рамках расследования задержали начальника управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева и подрядчика - директора ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова (подробнее). Последнего сразу отправили в СИЗО, а Ковалева - под домашний арест. Сам чиновник частично признал вину, пояснив, что акт приемки детской площадки действительно подписывал, зная, что ее пока нет. В то же время, по словам его адвоката Сергея Кочеткова, подписывал материалы его подзащитный по поручению непосредственного руководителя, то есть - и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Теперь вот следователи взялись и за него.

«НИКАКИХ МОШЕННИЧЕСТВ, ВСЕ ЗАКОННО»

В Басманный районный суд Карабасов вошел с улыбкой на загорелом лице, уверенно, но в наручниках, сжимая скованными руками копию обвинения.

- Вы работали на момент задержания? - спросила чиновника судья Наталия Дударь в протокольной части заседания.

- Нет.

- А до этого?

- Исполнял обязанности главы администрации Рязани с сентября 2017 по 30 мая 2019 года.

- Где зарегистрированы?

- Прописан на Касимовском шоссе в Рязани, но проживаю на улице Мещерской там же, в Рязани.

- Судимы?

- Нет?

- При каких обстоятельствах вас задержали?

- В ночь на 13 июня, в 03:00 меня задержали...

Дальше все пошло по накатанному пути. Следователь бегло зачитал суть предъявленных Карабасову обвинений и ходатайствовал перед судом о заключении его под стражу сроком на два месяца.

В Басманный районный суд Карабасов вошел с улыбкой на загорелом лице, уверенно, но в наручниках, сжимая скованными руками копию обвинения. Фото: Александр ЕФАНОВ.

- Уголовное дело возбуждено 3 июня в отношении Ковалева по факту хищения денег из бюджета Рязани, путем обмана при выполнении муниципального контракта на оборудование детской площадки, - зачитал следователь. - По этому делу в ночь на 13 июня был задержан Карабасов. В этот же день ему предъявили обвинение в мошенничестве. Но он вины не признал, показав, что нарушений при исполнении контракта не было.

По словам следователя, в основу обвинения Карабасову легли показания свидетелей, протоколы следственных действий, в том числе, проверки показаний на месте.

- С учетом обстоятельств совершенного преступления и количеством соучастников, есть основания полагать, что оставаясь на свободе, Карабасов может оказать давление на свидетелей и таким образом воздействовать на них. Тем самым он может воспрепятствовать расследованию, - заключил представитель СК.

Прокурор полностью поддержал следователя, отметив, что еще не все лица, которые могут быть причастны к этому преступлению, установлены. Поэтому чиновника нужно отправить исключительно под стражу, чтоб не помешал ходу дальнейшего расследования.

- Я не согласен с предъявленными мне обвинениями, - заявил Карабасов, когда судья поинтересовалась его мнением.

- Мы сейчас решаем не вопрос вашей виновности, - обрезала его Дударь. - Мы решаем, есть ли необходимость вашего содержания в следственном изоляторе.

- Я понимаю. У меня есть возможность на время следствия проживать как в Рязани в своей квартире, так и в Москве. Я могу быть там, чтобы не мешать следствию.

Адвокат чиновника Эдуард Видакас предъявил суду положительные характеристики на подзащитного, документы об ученой степени «кандидат юридических наук», награды от губернатора за усердие, памятный знак к 70-летию Рязанской области и копию трудовой книжки.

- В ходатайстве следователя указано, что обоснованность обвинения подтверждена материалами. Но изучив их, я пришел к выводу, что это не так, - заявил адвокат. - Вина моего подзащитного еще подлежит доказыванию в ходе предварительного следствия. Поэтому пока говорить о том, что Сергей Карабасов виновен, невозможно. Отсюда вывод, довод следователя - голословен.

Кроме того, по словам Видакаса, нет никаких объективных данных, что Карабасов может угрожать свидетелям либо иным образом воздействовать на следствие, поэтому домашний арест - это самая оптимальная мера пресечения для его подзащитного.

- Я готов сдать загранпаспорт, чтобы таким образом гарантировать нахождение на территории РФ в рамках тех объектов, где я могу находиться, - поддержал адвоката Сергей Карабасов. - Хочу сказать, что я исполнял обязанности главы администрации, но я не был назначен главой. Поэтому у меня возникали всякие трудности с моими подчиненными. И то, что произошло с Ковалевым... Ну, по факту это мой подчиненный, который интерпретирует свои неправильные действия в мой адрес. У меня 27 управлений, за работу которых я отвечал. Мошеннических действий я не совершал, денег никаких и ни от кого не получал. Пузанов... Это фирма, которая работает на рязанском рынке с 2011 года и хорошо себя зарекомендовала. Никаких мошеннических схем не было и не могло быть.

Игорь Ковалев (справа) сейчас находится под домашним арестом, его непосредственному руководителю приходится гораздо тяжелее.

Через полчаса судья Дударь отправила рязанского чиновника под стражу с пребыванием в следственном изоляторе. Таким образом, по делу об «исчезнувшей» детской площадки в Рязани трое обвиняемых - два чиновника и подрядчик.

По мнению адвоката Эдуарда Видакаса, обвинение в адрес его подзащитного на 100% формальное и завышенное по своему составу.

- Статья 159 предполагает хищение имущества путем обмана или злоупотреблением доверием. Но никаких фактов, что мой подзащитный что-то похитил, нет, - говорит адвокат. - Поэтому обвинение формальное и завышенное, только для того, чтобы люди оказались под стражей.

СМЕНА КВАЛИФИКАЦИЙ

Как сообщил «Комсомолке» адвокат Сергей Землянский, представляющий в этом деле интересы Михаила Пузанова, в будущем скорее всего квалификация изменится.

- Почему сейчас мошенничество? Это все просто. По другим статьям, которые можно было бы вменить в этом случае, никто никого бы не арестовал. Со временем, думаю, когда шумиха вокруг дела утихнет, все подзабудут и квалификацию сменят, - считает Землянский.

По мнению адвоката, например, в действиях Ковалева наиболее вероятен служебный подлог, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений.

- Вот эта квалификация здесь более уместна, - продолжает адвокат. - Но опять же, здесь должна быть корыстная и другая личная заинтересованность. Есть ли она у Ковалева, я пока не вижу. Конечно, здесь можно будет расписать, подтянуть-затянуть, что, мол, Ковалев хотел выглядеть в глазах руководства в лучшем свете, поэтому это и есть его личная заинтересованность. Но все это очень-очень натянуто. Все это дело - обычная отработка указания сверху: мы вас услышали, сделали, люди наказаны.

- А если будет доказано, что Ковалев подписывал акт приемки по указанию Карабасова?

- Ну, возможно тогда появится статья 286 УК («Превышение должностных полномочий»). А вот по моему клиенту даже не знаю. Он не должностное лицо, ему по барабану все эти документы. Но крайним все равно может оказаться именно он. Если там какие-то нарушения и были, то мой клиент - коммерсант. У него задача заработать денег и заплатить своим людям. А подписание все этих контрактов, может быть где-то не вовремя... Моему подзащитному предложили сделку, он и подписал. Какие нарушения?

После того как о детской площадке услышал президент страны, Сергей Карабасов помчался в Лесопарк, чтобы показать журналистам, где находится все игровое оборудование. Тогда он еще не знал, что через месяц окажется в СИЗО.Фото: Владимир ФРОЛОВ

- Что он сам говорит про площадку?

- Площадка была, и, думаю, мы это докажем. Были определенные недоделки, но не по вине Пузанова. Вот мы с ним общались, он объясняет, что площадку начинают ставить, а у них (администрации - Ред.) место не подготовлено. Он им говорит: «Я, конечно, вам смогу и в этот грунт оборудование поставить, но для лучшего использования его лучше поставить на более подготовленное место». И в принципе он большую часть уже установил. И какую-то часть площадки он даже демонтировал, опять же по указанию администрации. Но все это делалось не с каким-то там умыслом не поставить это потом, а просто подготовить, чтобы сделать лучше. Вы представьте, мне Михаил раз 50 задал вопрос, в чем я виноват? Понятно, что я всегда буду вставать на сторону своего подзащитного, но если мы - юристы - не видим состава преступления, то, что может увидеть он.

СКАЗАНО

Источник в правоохранительных органах, знакомый с делом по площадке в Лесопарке:

- Это дело случая, так бывает - старая добрая советская система. Если сверху пошло указание, то кому оно поступило – обязан отчитаться. То же самое и с вашим коллегой Голуновым было, которого пытались привлечь по наркотикам. Общественность поднялась, пошло указание – и дело закрыли. Повторюсь, в России это дело случая.

Что касается дела по детской площадке, то рано или поздно поднимется вопрос по квалификации. Если стоит площадка, если она есть в наличии, то почему вменяется вся сумма ущерба? Ведь не доказано, что деньги каким-то образом поступили в адрес обвиняемых, за исключением коммерсанта. Акт подписал Ковалев, не важно – сам или по указанию - это самоуправство, может, злоупотребление, еще что-то, но какое мошенничество?

В ТЕМУ

Как перемещалась по Рязани «исчезнувшая» детская площадка. Версия администрации города

5 октября 2018 года Лесопарку в оперативное управление перешло детское оборудование от городского управления энергетики и ЖКХ:

- канатная конструкция «Трио»;

- игровой комплекс «Космос»;

- игровой комплекс «Горка»;

- четыре качалки на пружине;

- две карусели трехместные;

- беседка;

- песочница с навесом;

- карусель шестиместная;

- игровой комплекс «Тарзанка» и другое оборудование.

Все оборудование было установлено на территории Лесопарка, чему есть свидетельства в виде фотоматериалов.

Исключение составил детский комплекс «Космос», который для благоустройства сквера Рязанского кремля изъяли у МАУК «Лесопарк» и передали в оперативное управление Дирекции благоустройства города. 10 ноября 2018 года указанное оборудование установили на площади Соборной.