Ночью в московском аэропорту задержали Сергея Карабасова
В ночь на 13 июня во внуковском аэропорту в Москве задержали экс-руководителя администрации Рязани Сергея Карабасова. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.
— Пока нельзя с точностью сказать о мере процессуального принуждения – задержание это было или, как уже случалось, приглашение, но сейчас Карабасов в одном из подразделений Следственного комитета в Москве, — сообщил источник. — Ему необходимо дать пояснения по делу о детской площадке в Лесопарке.
Напомним, ранее нашему изданию адвокат Сергей Кочетков рассказал, что следователи намерены допросить бывшего руководителя рязанской администрации по делу о детской площадке. Якобы именно он поручил начальнику управления энергетики и ЖКХ Игорю Ковалеву подписать акт приемки детской площадки.
— Ковалев исполнял поручения своего непосредственного руководителя Сергея Карабасова. То есть, глава администрации сказал ему подписать контракт и оплатить, — говорит защитник. — Было ли известно Карабасову о том, что работы по установке детской площадки не были фактически выполнены, выяснит следствие (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU