Ночью в московском аэропорту задержали Сергея Карабасова

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-13T10:12:40+03:00

Сергей Карабасов вернулся из Анталии и сразу попал на допрос к следователям.

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В ночь на 13 июня во внуковском аэропорту в Москве задержали экс-руководителя администрации Рязани Сергея Карабасова. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

— Пока нельзя с точностью сказать о мере процессуального принуждения – задержание это было или, как уже случалось, приглашение, но сейчас Карабасов в одном из подразделений Следственного комитета в Москве, — сообщил источник. — Ему необходимо дать пояснения по делу о детской площадке в Лесопарке.

Напомним, ранее нашему изданию адвокат Сергей Кочетков рассказал, что следователи намерены допросить бывшего руководителя рязанской администрации по делу о детской площадке. Якобы именно он поручил начальнику управления энергетики и ЖКХ Игорю Ковалеву подписать акт приемки детской площадки.

— Ковалев исполнял поручения своего непосредственного руководителя Сергея Карабасова. То есть, глава администрации сказал ему подписать контракт и оплатить, — говорит защитник. — Было ли известно Карабасову о том, что работы по установке детской площадки не были фактически выполнены, выяснит следствие (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU