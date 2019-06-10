2019-06-10T14:58:10+03:00
Происшествия

Адвокат: Игорь Ковалев подписал акт приемки детской площадки по поручению Карабасова

Бывшего руководителя администрации Рязани пригласят в следственные органы после его возвращения из Турции
Александр ЕФАНОВ
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Сергей Карабасов встретится со следователем после возвращения из Турции.Сергей Карабасов встретится со следователем после возвращения из Турции.
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Начальник управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев подписал акт приемки детской площадки в Лесопарке по поручению бывшего и.о. руководителя администрации Рязани Сергея Карабасова. Об этом «Комсомолке» сообщил адвокат Сергей Кочетков.

— Ковалев исполнял поручения своего непосредственного руководителя Сергея Карабасова. То есть, глава администрации сказал ему подписать контракт и оплатить, — говорит защитник. — Было ли известно Карабасову о том, что работы по установке детской площадки не были фактически выполнены, выяснит следствие. В настоящее время он находится в Турции. Когда вернется из отпуска, Карабасов будет вынужден дать пояснения.

Напомним, 5 июня Басманный районный суд Москвы отправил рязанского чиновника Игоря Ковалева под домашний арест, а подрядчика – директора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова под стражу.

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Начальник управления энергетики и ЖКХ показал на допросах, что акт приемки работ был действительно подписан в «условиях осведомленности об их неполноте проведения» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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