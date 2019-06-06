В деле исчезнувшей детской площадки в Лесопарке могут появиться новые фигуранты

5 июня в Басманном районном суде Москвы отправили под домашний арест начальника управления энергетики и ЖКХ города Рязани Игоря Ковалева. Управленца городской администрации следователи центрального аппарата СК России обвиняют в мошенничестве, которое якобы имело место во время возведения детской площадки в Лесопарке.

ЧАСТИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ

В здание суда Ковалева ввели без наручников, что редкость для рязанских чиновников в последние годы. По-доброму на ходу упрекнув супругу, мол, зачем приехала, он прошел в зал для заседаний. До начала процесса судебные приставы отвели двум операторам федеральных телекомпаний ровно 30 секунд на подсъем и отправили восвояси.

— Не злите, у меня день только начался, — гаркнул пристав замешкавшемуся «телеку».

Сам процесс начался без раскачки. После установления личности обвиняемого, следователь ходатайствовал об избрании Игорю Ковалеву меры пресечения в виде домашнего ареста и зачитал суть предъявленного обвинения.

Приставы бдили, чтобы количество камер было не больше заявленного.

— Ковалев обвиняется в том, что, занимая должность начальника управления энергетики и ЖКХ, вступил в преступный сговор с Пузановым и неустановленными лицами и незаконно изъял из бюджета Рязани деньги. Сделано это было путем оформления акта выполненных работ по муниципальному контракту, в котором содержались недостоверные сведения, — говорит следователь. — На основании этого в адрес ООО «Уютный двор 62» были переведены деньги из бюджета города за фактически невыполненные работы. Тем самым ущерб Рязани причинен в особо крупном размере на сумму 4 млн 952 тысячи рублей.

По словам следователя, Игорь Ковалев свою вину признал частично. Начальник управления энергетики и ЖКХ показал на допросах, что акт приемки работ был действительно подписан в «условиях осведомленности об их неполноте проведения».

— Обоснованность обвинения Ковалева в совершении указанных преступлений полностью подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. В том числе, контрактом, показаниями свидетелей и другими материалами, — заключил следователь.

В качестве приобщенных к материалам дела доказательств представитель СК назвал в числе прочих: должностные инструкции, муниципальный контракт, расчет стоимости работ, акт приемки выполненных работ, экспертизу результатов, платежные поручения о перечислении денег.

Прокурор, защитник и сам обвиняемый полностью согласились с заявленным ходатайством. Адвокат лишь добавил, что неплохо было бы во время домашнего ареста разрешить его подзащитному прогулки продолжительностью час-два.

— Игорь Ковалев и в дальнейшем собирается сотрудничать со следствием. Сейчас он дает правдивые показания, скрываться не намерен, так же, как и оказывать давление на свидетелей, — заявил адвокат Антонов. — Кроме того, хочу заметить, что Ковалев характеризуется исключительно положительно. Он ухаживает за больной супругой и матерью.

В качестве подтверждения последних фактов защитник предоставил суду копии медицинских справок, а также документы о поощрениях Игоря Ковалева, в том числе, подписанную губернатором Николаем Любимовым Почетную грамоту «За большой вклад в развитие местного самоуправления в Рязанской области».

Судья при вынесении постановления приняла во внимание личность Ковалева и его положительные характеристики.

В итоге судья Валентина Левашова, изучив материалы дела и принимая во внимание личность обвиняемого, его заслуги и семейное положение, полностью удовлетворила ходатайство следователя. Во время домашнего ареста, то есть на два месяца, Игорю Ковалеву запрещены все средства связи и выход из дома без письменного разрешения. Общаться можно только с родными и сотрудниками правоохранительных органов. Если вдруг понадобится позвонить в скорую помощь, полицию, службу спасения, то об этом нужно тут же уведомить контролирующий орган.

НЕСГОВОРЧИВОГО В КЛЕТКУ

После постановления об избрании меры пресечения Игорю Ковалеву в зал для заседаний завели директора ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова. Тот самый пристав, у которого «день только начался», поинтересовался у следователя о временных перспективах рассмотрения этого дела.

— Этот тип несговорчивый, — сообщил приунывшему сотруднику УФССП следователь, — думаю, часа на два затянется.

В отличии от Ковалева, Пузанова сразу завели в клетку. После рассмотрения всех ходатайств и представленных материалов директора рязанской компании отправили на ближайшие два месяца в следственный изолятор.

Напомним, история с детской площадкой поднялась 16 мая, когда активисты ОНФ сообщили президенту Путину, что, мол, площадка в рязанском Лесопарке по документам построена, а на самом деле ее нет.

Директора компании-подрядчика в зал ввели оперативники в масках.

Тут же проверкой занялись региональный Следственный комитет и прокуратура, но ничего противозаконного не нашли. Администрация города бодро отчиталась, что площадка, дескать, есть, но находится в другом месте. Тогдашнего и.о. главы администрации Сергея Карабасова в очередной раз вызвали побеседовать в следственные органы и без претензий отпустили.

Отметим, что за последние пару лет чиновники городской администрации фигурировали в нескольких скандалах, в том числе – криминальных. Чего стоит только дело по МП «Детское питание». Задерживаются и берутся под стражу все подчиненные Карабасова, ему же удается отделаться только беседой.

— Вы подождите, не торопитесь, уголовное дело только возбудили, — предостерег «Комсомолку» один из знакомых с делом по детской площадке людей. — Тот же Ковалев действовал по поручению сами знаете кого. Поэтому все еще впереди.

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