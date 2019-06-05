2019-06-05T12:40:37+03:00
Общество

Главного коммунальщика Рязани Игоря Ковалева отправили под домашний арест

Его обвиняют в мошенничестве с «исчезнувшим» в Лесопарке детским городком
Мария БЛИНОВА
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Фото: Александр ЕФАНОВ.Фото: Александр ЕФАНОВ.
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5 июня в Басманном районном суде столицы избрали меру пресечения для Игоря Ковалева – начальника управления энергетики и ЖКХ Рязани обвиняют в мошенничестве с «исчезнувшим» в Лесопарке детским городком.

Напомним, делом внезапно занялись московские правоохранители. Хотя до них работу горадминистрации проверили местные следователи – признаков преступлений при установке детской площадки они не обнаружили.

По словам представителя Следственного комитета РФ, осенью прошлого года Игорь Ковалев, на тот момент занимавший пост и.о. заместителя главы горадминистрации, «вступил в сговор с неустановленными лицами», после чего подрядчику заплатили за фактически невыполненные работы. На заседании 5 июня чиновник частично признал свою вину.

Однако подробности дела представителям СМИ не разглашают: на время обсуждения всех журналистов попросили покинуть помещение.

Зато дали выслушать ходатайство следователя – он просил заключить рязанца под домашний арест до 3 августа, поскольку, «находясь на свободе, Ковалев может препятствовать расследованию». Прокурор такую меру пресечения поддержал.

Судья ходатайство удовлетворил. В период домашнего ареста, то есть на 2 месяца, Игорю Ковалеву запрещены все средства связи и выход из дома без письменного разрешения. Общаться можно только с родными и с сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, что в первую очередь столичные следователи провели в квартире рязанского чиновника обыск. Однако, по словам адвоката, ничего компрометирующего не нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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