Адвокат: При обыске в квартире Игоря Ковалева не найдено ничего компрометирующего

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-04T12:51:11+03:00

В ближайшее время в одном из московских судов будет решаться вопрос об избрании меры пресечения руководителю управления энергетики и ЖКХ Рязани

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Руководитель управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев находится в Москве, где в ближайшее время начнется суд по избранию ему меры пресечения.

— Ему вменяется то, что он с представителем фирмы, которая устанавливала детскую площадку, и с другими неустановленными лицами похитил бюджетные деньги на сумму стоимости сооружения – 4 млн 950 тысяч рублей, — сообщил «КП-Рязань» адвокат Сергей Кочетков. — Сам Игорь Владимирович не отрицает своего участия в закупках, но уже по квалификации будем разбираться. Пока все очень первично. Я сейчас на телефоне, чтобы сразу выехать в Москву на суд, где будет избираться мера пресечения.

По словам адвоката, ранее рязанский Следственный комитет в ходе проверки уже изучал ситуацию с детской площадкой, но ничего противозаконного не обнаружил.

— А вот в Москве в три часа ночи собралась следственная группа и выехала в Рязань. В 07:30 они уже были здесь. Хотя во время обыска в квартире у Игоря Владимировича не нашли ничего компрометирующего. Ну что можно найти у честного и порядочного человека?

Напомним, 3 июня Центральный аппарат Следственного комитета России возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении руководителя управления энергетики и ЖКХ Рязани Игоря Ковалева.

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ИСТОЧНИК KP.RU