2019-06-03T23:01:48+03:00
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с детской площадкой в Рязани

Руководитель управления энергетики и ЖКХ городской администрации Игорь Ковалев задержан на двое суток
Александр РАДЫГИН
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Центральный аппарат Следственного комитета России возбудил уголовное по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении руководителя управления энергетики и ЖКХ Рязани Игоря Ковалева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Кочеткова.

«Игорь Ковалев задержан, но пока находится в Рязани. Когда следственная группа соберется в Москву, они его заберут с собой, — цитирует защитника издание. — Задержан он по делу о детской площадке в Лесопарке на 48 часов. Сумма - стоимость площадки 4 млн 950 тыс рублей».

Напомним, несколькими часами ранее Игорь Ковалев подтвердил «КП-Рязань», что находится в Следственном комитете, где его опрашивают по ситуации с детской площадкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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