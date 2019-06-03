2019-06-03T18:47:19+03:00
Общество

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Рязани находится в Следственном комитете

Игоря Ковалева опрашивают следователи по ситуации с детской площадкой в Лесопарке
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Руководитель управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев находится в Следственном комитете. Об этом руководитель подразделения сам сообщил «Комсомолке»:

— Я пока в СК, по поводу детской площадки, — коротко сказал Ковалев.

Напомним, 16 мая активисты Общероссийского народного фронта сообщили на форуме президенту Владимиру Путину о площадке в рязанском Лесопарке, которую якобы установили только по документам. Региональный Следственный комитет и прокуратура проверили информацию, но никаких нарушений на тот момент не нашли. Чиновники пресс-службы администрации также прокомментировали ситуацию и рассказали, что же все-таки произошло с детской площадкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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