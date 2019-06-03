Руководитель управления энергетики и ЖКХ Рязани находится в Следственном комитете
Руководитель управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев находится в Следственном комитете. Об этом руководитель подразделения сам сообщил «Комсомолке»:
— Я пока в СК, по поводу детской площадки, — коротко сказал Ковалев.
Напомним, 16 мая активисты Общероссийского народного фронта сообщили на форуме президенту Владимиру Путину о площадке в рязанском Лесопарке, которую якобы установили только по документам. Региональный Следственный комитет и прокуратура проверили информацию, но никаких нарушений на тот момент не нашли. Чиновники пресс-службы администрации также прокомментировали ситуацию и рассказали, что же все-таки произошло с детской площадкой.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В администрации Рязани прокомментировали скандал с оплаченной, но не установленной детской площадкой
Напомним, что ситуация дошла до президента РФ Владимира Путина (подробнее).
Детский городок в Рязани оплатили из бюджета, но не установили?
Владимир Путин поручил разобраться с благоустройством местного Лесопарка (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU