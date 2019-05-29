Замдиректора МП «Детское питание» после обысков уволилась и уехала в Ростов-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-29T10:43:26+03:00

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В квартире заместителя директора по производству МП «Детское питание» Марины Пугач прошли обыски. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в правоохранительных органах. После следственных действий сотрудница МП якобы уволилась и уехала на малую родину в Ростов-на-Дону.

Напомним, в октябре прошлого года следователи возбудили уголовное дело в отношении директор муниципального предприятия «Детское питание» Александра Дворецкого по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, он в своем рабочем кабинете получил взятку 1 миллион 100 тысяч рублей от представителя организации за заключение договора поставки.

Позже по этому делу взяли под стражу Александра Зайкина - советника и.о. главы администрации Карабасова, советника министра экономического развития РФ Павла Пущина, заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича. Все они проходят по делу, как участники коррупционной схемы.

ИСТОЧНИК KP.RU