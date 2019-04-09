Еще одного фигуранта дела рязанского «Детского питания» оставили под стражей
9 апреля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей о продлении срока содержания под стражей Павла Пущина.
Напомним, чиновника федерального уровня задержали в феврале по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Советника министра экономического развития РФ Павла Пущина подозревают в участии в коррупционной схеме, действовавшей вокруг работы МП «Детское питание» Рязани.
Неделю назад по этому же делу Басманный суд оставил под стражей и заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича. Кроме этого задержаны бывший директор муниципального предприятия Александр Дворецкий и советник главы горадминистрации Александр Зайкин.
И.о. главы горадминистрации Сергея Карабасова и другого его зама привлекали к делу как свидетелей.
ИСТОЧНИК KP.RU