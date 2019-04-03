2019-04-03T20:09:49+03:00
Общество

Замглавы администрации Рязани Басманный суд оставил под стражей

Сергей Пашкевич приехал в наш регион из Ростова-на-Дону
Мария БЛИНОВА
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На фото Сергей Пашкевич слева.На фото Сергей Пашкевич слева.
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3 апреля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей о продлении срока содержания под стражей Сергея Пашкевича. Напомним, заместителя главы администрации Рязани вместе с экс-директором муниципального «Детского питания» Александром Дворецким и советником главы горадминистрации Александром Зайкиным подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, деньги они получили от поставщика мясной продукции.

Задержали Сергей Пашкевича в начале февраля столичные следователи – именно они занимаются расследованием этого громкого дела.

Сергей Пашкевич приехал в наш регион из Ростова-на-Дону, где состоял в Общественном совете при Союзе городов воинской славы.Председателем этого же совета был ныне вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин по делу «Детского питания» как свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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