Замглавы администрации Рязани Басманный суд оставил под стражей

СЕГОДНЯ 20:09 2019-04-03T20:09:49+03:00

Сергей Пашкевич приехал в наш регион из Ростова-на-Дону

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3 апреля Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей о продлении срока содержания под стражей Сергея Пашкевича. Напомним, заместителя главы администрации Рязани вместе с экс-директором муниципального «Детского питания» Александром Дворецким и советником главы горадминистрации Александром Зайкиным подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, деньги они получили от поставщика мясной продукции.

Задержали Сергей Пашкевича в начале февраля столичные следователи – именно они занимаются расследованием этого громкого дела.

Сергей Пашкевич приехал в наш регион из Ростова-на-Дону, где состоял в Общественном совете при Союзе городов воинской славы.Председателем этого же совета был ныне вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов и его заместитель Сергей Савин по делу «Детского питания» как свидетели.

ИСТОЧНИК KP.RU