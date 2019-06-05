Подрядчику «исчезнувшего» в Рязани детского городка избрали самую жесткую меру пресечения

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-05T17:31:46+03:00

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5 июня столичный Басманный суд избрал меру пресечения для еще одного обвиняемого по делу об «исчезнувшем» в Рязани детском городке. В отличие от начальника городского управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева, которого отправили под домашний арест, директор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов следующие два месяца (до 3 августа) проведет в следственном изоляторе.

Указанная организация, как ранее сообщили в администрации, выступала подрядчиком по изготовлению и установке детского оборудования на 5 миллионов рублей при благоустройстве Лесопарка. Власти приняли и оплатили работы, однако игрового комплекса и канатной конструкции на «законном» месте не оказалось, о чем на медиафоруме ОНФ доложили президенту Владимиру Путину.

Хотя в ходе проверки оборудование нашлось, после визита столичных следователей в Рязань уголовное дело по статье «Мошенничество» все-таки возбудили. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU